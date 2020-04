Bpost krijgt absenteïsme in 2019 niet omlaag JG

02 april 2020

15u47

Bron: Belga 3 Het absenteïsme bij bpost is vorig jaar opnieuw toegenomen, ondanks verschillende initiatieven van de directie om het probleem aan te pakken. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Belgische postbedrijf.

Het absenteïsmecijfer, het aantal dagen waarop medewerkers afwezig waren ten opzichte van het aantal gepresteerde dagen, is in 2019 bij het Belgische personeel van bpost opnieuw gestegen. Het bedroeg 7,96 procent in 2019, na 7,85 procent in 2018 en 7,57 procent in 2017.

Nochtans had het bedrijf zich voorgenomen de trend te keren. Het absenteïsme begon immers te wegen op de kosten. Een groot actieplan werd doorgevoerd, met als doel het absenteïsme met 5 procent terug te dringen.

Dat is dus mislukt en dat voelt de directie ook in de portemonnee, want een deel van de bonussen van de toplui van het bedrijf is sinds twee jaar gekoppeld aan het niveau van ziekteverzuim.

Bpost zegt in een reactie dat er algemeen genomen in ons land een toenemend aantal langdurig zieken zijn. "Ook voor bpost is er jammer genoeg een licht stijgende trend, maar enkel voor langdurig zieken. De korte termijn bleef stabiel", klinkt het.

Het bedrijf zegt dat eind vorig jaar een werkgroep en actieplan is opgezet met de bedoeling het absenteïsme eerst te stabiliseren en dan te verminderen. Dat zou al resultaat opgeleverd hebben. Sinds begin dit jaar tot de start van de huidige coronacrisis is er zowel een daling van afwezigheid op korte als op lange termijn, zegt bpost.