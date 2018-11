Bpost kijkt ook naar erkende vluchtelingen om vacatures in te vullen ttr

27 november 2018

16u36

Bron: belga 12 Om de werkdruk te verlichten, belooft bpost extra aanwervingen. Dat is op de huidige krappe arbeidsmarkt een moeilijke opgave. Een van de doelgroepen waar bpost naar kijkt, is de groep vluchtelingen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd. Dat zeggen de vakbonden.

De belofte van bpost om extra mensen aan te werven is een onderdeel van de voorstellen die op tafel liggen om de sociale vrede bij het postbedrijf te herstellen. Begin november werd dagenlang gestaakt bij bpost, als reactie op onder meer een personeelstekort en hoge werkdruk.



Bpost beloofde daarom duizend extra aanwervingen, waarvan een groot deel (900) tijdelijk om de piek tijdens eindejaar op te vangen. Het bedrijf is al bezig met de rekrutering van extra mensen voor eindejaar, bevestigt het. Maar dat dreigt een moeilijke klus te worden. Het postbedrijf telt vandaag al driehonderd openstaande vacatures. "Men slaagt er nog niet in driehonderd mensen aan te werven, hoe gaan ze er dan 1.300 aanwerven", vraagt ACOD-secretaris Jean-Pierre Nyns zich af.

Opleiding

Eén van de doelgroepen waar naar wordt gekeken, zijn vluchtelingen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd. "Dat was in het verleden ook al zo, maar er zal nu nog extra op worden ingezet", aldus Nyns. Een uitgebreide opleiding is nodig, aldus de vakbondssecretaris. "Postman of postvrouw word je niet van vandaag op morgen". Bijkomende voorwaarde is wel kennis van onze taal.



Bpost probeert al een tijdje mensen te bereiken die moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden. Zo nam het bedrijf in het verleden al deel aan een jobbeurs specifiek voor erkende vluchtelingen. Ook loopt er een samenwerking met de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB om langdurig zieken bij bpost aan de slag te krijgen.