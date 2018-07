Bpost haalt op zaterdag geen pakjes meer op. "Het is crisis", reageert vakbond IB HA

03 juli 2018

05u15

Bron: Belga 31 Bpost stopt met de ophaling van pakketten in het postkantoor tijdens het weekend. Dat schrijven Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en De Standaard. Bpost bevestigt dat de maatregel genomen is "om het bedrijf rendabel te houden". Vakbonden ACOD en ACV en z elfstandigenorganisatie NSZ betreuren de beslissing.

De kranten spreken van een opvallend besluit: als het bedrijf de voorbije jaren iets aan te kondigen had over pakjesbezorging, ging het altijd om een uitbreiding of verbetering van de dienst. De bedeling van pakketten is voor het bedrijf een van de enige groeimarkten.

Rendabiliteit

Er wordt nu voor het eerst bespaard in de dienstverlening wat pakjes betreft. Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck erkent in de kranten dat de maatregel genomen is "om de onderneming rendabel te houden". "Het grootste deel van het volume aan pakjes, zelfs bijna honderd procent, wordt toch op weekdagen binnengebracht", zegt ze. "Voor de grote bedrijven, die niet langs het postpunt passeren, verandert er niets."

Dat betekent dus dat pakketten die zaterdag binnengebracht worden, ten vroegste dinsdag op hun bestemming aankomen.

Ook klant is de dupe

Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD is niet gelukkig met de beslissing, "want dat betekent ook minder dienstverlening voor de klant", merkt hij op. "Een grootmoeder die een pakje naar haar kleinkind verstuurt bijvoorbeeld. Of kmo's en kleine zelfstandigen die van de zaterdagdienst gebruikmaken om pakjes gegroepeerd te versturen. Die komen nu pas ten vroegste dinsdag aan."

"Het is crisis bij bpost", gaat hij verder. "Niet alleen de aandeelhouder is ontevreden, ook het personeel beleeft moeilijke tijden". De ACOD-secretaris wijst erop dat de werkdruk stilaan onhoudbaar is geworden, terwijl het bedrijf tal van vacatures niet krijgt ingevuld. "Door de pakjes nog slechts vijf dagen per week in plaats van zes op te halen, kan men besparen op personeel."

Het is ongehoord dat een speler waarvan de Belgische staat eigenaar is, een dergelijke beslissing neemt Zelfstandigenorganisatie NSZ

ACV Transcom betreurt de maatregel eveneens. "Dit is een besparing en heeft ook gevolgen voor de dienstverlening", zegt algemeen sectorverantwoordelijke Annick Boon.

"Ongehoord"

Zelfstandigenorganisatie NSZ pleit ervoor om de maatregel te annuleren. Het NSZ wil dat bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld) ingrijpt om de directie op andere gedachten te brengen. "Het is ongehoord dat een speler waarvan de Belgische staat eigenaar is, een dergelijke beslissing neemt. In plaats van alles in het werk te stellen om de digitale achterstand die onze kmo's opgelopen hebben, in te halen, zorgen ze ervoor dat het verschil met de buurlanden nog groter wordt", klinkt het in een persbericht.

Volgens Nyns kampt bpost in Vlaanderen momenteel met zo'n 200 vacatures die niet ingevuld geraken. "Vooral in West-Vlaanderen en de rand rond Brussel is het probleem nijpend". Het personeelstekort zorgt volgens hem voor veel spanningen en dat komt in de vakantieperiode nog eens extra tot uiting. "Postbodes werken soms tien tot twaalf uur, maar krijgen hun ronde niet gedaan. Jobstudenten maken hun contract niet af wegens de hoge werkdruk. Bijna dagelijks is er ergens het dreigement om het werk neer te leggen."