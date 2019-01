Bpost getroffen door computerproblemen: “Als het niet dringend is, stel uw bezoek aan postkantoor dan uit” HA

12u24 0 Alle bpost-kantoren van het land hebben momenteel te kampen met informaticaproblemen. Het postbedrijf raadt klanten aan indien mogelijk hun kantoorbezoek uit te stellen. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen opgelost zullen zijn, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

Een toepassing voor de postkantoren raakte vanochtend niet opgestart. Daardoor kunnen bepaalde transacties, zoals scannen, niet worden uitgevoerd. Pakjes of aangetekende zendingen moeten met de hand worden verwerkt. Financiële transacties kunnen momenteel niet uitgevoerd worden, meldt de VRT. De sortering en verdeling van brieven en kranten verloopt wel normaal.

De getroffen postkantoren zijn wel geopend. Klanten kunnen dus bijvoorbeeld wel een pakje gaan ophalen in hun kantoor, maar dat zou langer kunnen duren dan normaal. In Brussel is als gevolg van het softwareprobleem wel een aantal kantoren gesloten, bijvoorbeeld in het treinstation Brussel-Noord, aldus nog VRT NWS.

De informatici van bpost werken aan een oplossing. Het is nog onduidelijk hoelang de problemen zullen duren.