Bpost gaat dan toch pakjes blijven ophalen op zaterdag HA KVE

04 juli 2018

17u33

Bron: Belga 4 Bpost gaat op zaterdag dan toch pakjes blijven ophalen bij postkantoren en -punten. Dat meldt het bedrijf. Gisteren bevestigde bpost nochtans dat het dat niet meer zou doen, "om de onderneming rendabel te houden".

"We hebben alles nog eens op een rijtje gezet en zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om de ophaling op zaterdag te behouden", zegt een woordvoerder. Waarom de maatregel wordt teruggedraaid, is niet duidelijk. "Verschillende elementen spelen een rol", aldus de woordvoerder.



Toen gisteren via de pers bekendraakte dat bpost zou stoppen met de zaterdagafhaling, kwam er veel kritiek. De vakbonden betreurden de maatregel, die ze afschilderden als een besparing op personeel. Zelfstandigenorganisatie NSZ riep minister van Post Alexander De Croo (Open Vld) op om in te grijpen.



Op het kabinet-De Croo luidt het dat de minister zich niet heeft gemengd. "Hij heeft niet de gewoonte om zich in te laten met operationele beslissingen van het bedrijf", luidt het. De Croo is wel tevreden dat bpost op zijn stappen terugkeert. "Dit is een goed signaal voor de groeiende pakjesmarkt."