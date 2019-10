Bpost en uitvaartsector nemen stappen om problemen met rouwbrieven aan te pakken tvc

31 oktober 2019

14u31

Bpost en de uitvaartsector gaan de klachten over rouwbrieven die te laat of helemaal niet toekomen analyseren om de juiste maatregelen te nemen om de problemen in de toekomst te voorkomen. Dat melden bpost en de Uitvaartunie in een gemeenschappelijke mededeling, na een overleg deze ochtend.

In Het Nieuwsblad stonden vorige week getuigenissen van begrafenisondernemers over rouwbrieven die door problemen bij bpost niet of te laat aankomen, waardoor mensen zelfs op een fout moment voor de deur staan. De uitvaartsector en bpost hadden over die problemen vandaag een overleg.

"De uitvaartunie en bpost hebben zonet een constructief gesprek gehad met betrekking tot de gemeenschappelijke bezorgdheid rond de tijdige uitreiking van rouwbrieven", klinkt het in de mededeling. "Beide partijen erkennen dat een goede dienstverlening - op een zeer kwetsbaar moment voor velen - van prioritair belang is."

Software

Bpost en de Uitvaartunie gaan op korte termijn samenwerken om een analyse op te stellen van de ontvangen klachten zodat de juiste maatregelen kunnen genomen worden om deze te voorkomen. Daarnaast zal bpost de nodige software ter beschikking stellen om een juiste adressering te bevorderen en ook het interne proces versterken. "Die software is een tool om adressen te kunnen checken indien men bijvoorbeeld niet meer zeker is van een huisnummer", legt Thomas Heiremans van de Uitvaartunie uit. "We gaan bekijken hoe we die ter beschikking kunnen stellen aan de klanten, bijvoorbeeld via de website van de Uitvaartunie, en of dat een meerwaarde kan betekenen."

Juiste postzegel

Er zal ook een interne communicatie verspreid worden binnen de sector, om eraan te herinneren op welke manier rouwbrieven verstuurd moeten worden, bijvoorbeeld met een juiste postzegel. "We hebben ook afgesproken dat we klachten die we binnenkrijgen meteen doorspelen aan bpost, zodat zij kunnen bekijken waar het probleem zit", aldus Heiremans, die toevoegt dat hij tevreden is dat bpost de grieven van de sector ernstig neemt.

Beide partijen hebben afgesproken om te gepasten tijde weer rond de tafel te zitten om een evaluatie te houden van de genomen maatregelen, klinkt het nog in de mededeling.