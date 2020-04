Bpost bedolven onder pakjes van online shoppers: “Dit heb ik in mijn 20 jaar bij bpost nog nooit meegemaakt” Koen Van De Sype

27 april 2020

16u58 0 Bpost draait op volle toeren sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus de e-commerce een stevige boost gaf. De eenmalige piek van de eindejaarsdagen blijkt er nu elke dag te zijn, volgens woordvoerder Barbara Van Speybroeck. Dat is ook te zien op indrukwekkende beelden van een overvol distributiecentrum die bpost deelde op sociale media.

“Twee miljoen pakjes meer dan we eigenlijk hadden verwacht”, staat er te lezen bij de reeks foto’s van overvolle karren met pakjes. “Of zoals een collega het vol verwondering zei: ‘Dit heb ik in mijn 20 jaar bij bpost nog nooit meegemaakt.’”

Eindejaarspiek

Woordvoerder Barbara Van Speybroeck van bpost bevestigt dat het aantal pakjes enorm is. “De eerste twee weken van de quarantaine was er nog geen echte verandering merkbaar, maar sinds de eerste verlening van de maatregelen zien we elke dag een eindejaarspiek. Om je een idee te geven: vorige week ging dat om 400.000 tot 500.000 pakjes per dag. Dat is een stuk meer dan in dezelfde periode vorig jaar.”



Door de enorme toename aan pakjes ontstonden hier en daar vertragingen, maar de 27.000 medewerkers van bpost hebben de achterstand intussen zo goed als weggewerkt, klinkt het nog. Het bedrijf zet daarvoor tijdelijk 820 extra mensen in.

(Lees verder onder de foto’s)

Ook andere bedrijven die pakjes bezorgen, worden overstelpt. Daarover getuigden ze vorige week nog in Het Laatste Nieuws. (+)

Lees ook: Je mag met vrienden sporten, waarom dan niet afspreken in tuin? Moet mijn kind verplicht naar school? Massa vragen over exitstrategie. Wij zoeken de antwoorden (+)

Bekijk ook: “Opvang is niet primaire taak van het onderwijs”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.