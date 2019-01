Boze taxichauffeurs toeteren Ben Weyts wakker AW

25 januari 2019

06u26

Bron: Belga 0 Een honderdtal taxichauffeurs voert al sinds de (zeer) vroege ochtend luid actie in Dworp, de woonplaats van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Luid toeterend lichten ze hem uit zijn bed. Dat doen ze uit ongenoegen met het taxidecreet, dat binnenkort door het Vlaams Parlement moet worden goedgekeurd.

Het taxidecreet moet volgens Weyts leiden tot "meer taxi's aan lagere prijzen". De federatie van taxibedrijven GTL, de socialistische transportvakbond BTB en het christelijke ACV Transcom, spreken in een gezamenlijke mededeling zelf van een "regelrechte slachting". De "radicale deregulering" door Weyts zal volgens de sector "het einde betekenen van duizenden, lokaal verankerde kmo's", klinkt het. "Tegelijkertijd zullen duizenden taxichauffeurs het moeten stellen met precaire arbeidsomstandigheden.”



Uit protest rijden een honderdtal taxi's vandaag in de vroege ochtend door Dworp, een kleine deelgemeente van Beersel. Het Vlaams-Brabantse dorpje is de woonplaats van Weyts. "Zo tonen we aan de minister wat het concreet betekent om het aantal taxi's ongebreideld te laten groeien", klinkt het. Daarnaast zullen ook alle Vlaamse taxi's een sticker dragen met daarop een tekening van Weyts met hakmessen en de tekst "Slachthuis Ben Weyts - Specialiteit: slachten van taxi's".

Intimidatie

De minister reageerde 'not amused'. "De actievoerders zijn al herhaaldelijk uitgenodigd voor overleg. Op mijn kabinet dan, niet bij mij thuis", zei hij. "Wie denkt er nu dat je een minister in positieve zin beïnvloedt door hem en zijn familie in hun woonplaats te gaan intimideren?".