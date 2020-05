Boze reacties op Dries Van Langenhove die 19-jarige meisje bodyshamet: “Walgelijke uitspraak, zelfs voor jouw standaarden” Redactie

29 mei 2020

22u27 0 Verschillende politici reageren vanavond met afschuw op een nieuwe tweet van Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove. Die reageerde op Twitter op een bericht van een 19-jarige meisje met de boodschap dat het “dit weekend ideaal barbecueweer” wordt, maar dat “jij daarentegen, precies best een paar barbecues skipt”.

De twitteraarster had op een bericht van Van Langenhove gereageerd met de vraag of hij vanavond niet “op een barbecue moest zitten”, een referentie naar het lockdownfeestje met elf aanwezigen waaronder Van Langenhove vorige week. De politie gaf het Kamerlid daar een proces-verbaal voor, en voert een onderzoek. Volgens Van Langenhove was het “een rustige barbecue met acht mensen”, het parket zegt dat er elf aanwezigen waren en klachten waren gekomen van geluidsoverlast.

Van Langenhove reageerde op de tweet met de melding: “Dit weekend wordt het ideaal barbecueweer. Jij daarentegen, skipt precies best een paar barbecues.” Hij deelde daarna nog zijn podcast over ‘gezond zijn is geen zonde’.



Verschillende Twitter-gebruikers en politici reageren verontwaardigd op het flagrante geval van bodyshaming. “Een volksvertegenwoordiger die een jonge vrouw van 19 jaar wil vernederen. Vies”, zegt Vlaams minister Bart Somers (Open Vld). Als het een keertje geen racisme is, is het sexisme. Maar altijd ranzig. Stijlloos. Met zo een mensen bestuur je nooit. Dat is niet mijn Vlaanderen.”

Ook Kamerlid Sammy Mahdi (CD&V) uitte zijn afschuw. “En jij skipt precies een paar pillen testosteron. Een jong meisje fatshamen? Wat een walgelijke uitspraak, zelfs voor jouw trieste standaarden. Schaam je diep.” Gents burgemeester Mathias De Clercq verwijst naar vorige incidenten met Van Langenhove: “Met wapens pronken, onversneden racisme uiten, als ‘onafhankelijke’ opkomen op een fascistische lijst, corona-regels flagrant overtreden, sexisme, moreel absolutisme, ... . Geen cordon nodig om NOOIT met extreem-rechts te besturen.”