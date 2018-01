Boze patiënt die tandarts aanviel met mes hangt 20 jaar cel boven het hoofd HA

29 januari 2018

11u02

Bron: La Capitale 0 Het openbaar ministerie vordert een gevangenisstraf van 20 jaar voor een man die vier jaar geleden een tandarts aanviel met een mes in Sint-Joost-ten-Node. Zouheir A. is sindsdien voortvluchtig. Hij was niet aan zijn proefstuk toe, schrijft La Capitale.

A. werd een drietal weken voor de aanval behandeld door de vrouw. Omdat hij nog steeds tandpijn had, trok hij opnieuw naar het kabinet op het Houwaertplein om zijn geld terug te vragen. Toen de tandarts hem doorverwees naar een collega voor een afspraak, sloegen bij A. de stoppen door en haalde hij een mes boven. De man probeerde de tandarts drie keer te steken en sloeg daarna op de vlucht. Sindsdien is hij voortvluchtig.

De vrouw raakte lichtgewond aan de arm en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ze kon een persoonsbeschrijving van de verdachte geven aan de politie. Na de aanval was ze drie maanden werkonbekwaam. Volgens La Capitale heeft de tandarts tot op vandaag last van posttraumatische stressstoornis.

De aanvaller was niet aan zijn proefstuk toe. Zo zou hij eerder in 2014 al twee keer een persoon hebben aangevallen met een mes op het openbaar vervoer in Brussel. Volgens de procureur "mogen we van geluk spreken dat er geen doden zijn gevallen" door toedoen van Zouheir A..

Het vonnis wordt op 14 februari bekendgemaakt.