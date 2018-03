Boze paters Westvleteren nemen advocaat in de arm om 'hun' bier te beschermen Monique Evers

13 maart 2018

14u23

Bron: AD.nl 0 De paters van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren hebben een advocaat in de arm genomen om te voorkomen dat de Nederlandse supermarktketen Jan Linders nog langer hun bier verkoopt.

Ook willen ze zo tegengaan dat de supermarktketen in de toekomst vaker het trappistenbier illegaal gaat verkopen. Dat laat een woordvoerder van de paters weten. Hij benadrukt dat het Westvleteren-bier alleen voor particulier gebruik is, beperkt te krijgen is en niet mag worden doorverkocht voor de handel. "De paters hadden een statement verwacht, gedacht dat Jan Linders zou beloven nooit meer hun bier te zullen verkopen'', zegt hij.

Niet bestemd voor de handel

De supermarktketen verkocht vorige week donderdag in alle zestig winkels vijf kratjes met elk 24 flesjes van deze abdij. Klanten mochten maximaal twee flesjes à 9,95 euro kopen. De paters verkopen het bier zelf enkel aan particulieren voor nog geen twee euro per flesje. Het bier is niet bestemd voor de handel. De supermarktketen zegt op zijn website dat het om eenmalige actie gaat, een actie om de bierliefhebber kennis te laten maken met 'dit mooie bier'. Het bedrijf wil niet zeggen hoe het aan het bier gekomen is.

Biermaffia

Jef Van den Steen, in België dé bierexpert van de Lage Landen genoemd, studeerde brouwerijtechnologie en schreef meerdere bierboeken. Hij zegt: "Je zoekt mensen in de buurt van Westvleteren en laat die zo veel mogelijk kratten kopen. Vermoedelijk zijn het gepensioneerden met veel tijd. Daarna wordt het bier doorverkocht. Het is de biermaffia. Er zijn mensen die hier heel veel geld aan verdienen.''

Er is volgens hem sprake van zwarte handel. "De paters geven nooit een factuur maar een kasticket. Om bier legaal te mogen verkopen heb je, als handelaar, voor de belastingdienst een factuur nodig. Iemand verdient hier op illegale wijze flink geld.'' Van den Steen zegt dat het ondenkbaar is dat de paters zelf het bier in grote hoeveelheden hebben verkocht. "Ze werken al sinds 1946 op hun eigen manier, met slechts één uitzondering, jaren geleden, omdat ze geld nodig hadden om de abdij uit 1831 op te knappen.''

Kentekens noteren

Wat kunnen de paters doen om dit soort acties in de toekomst te voorkomen? "Weinig'', denkt Van den Steen. "Ze noteren al namen en kentekens van auto’s. Je krijgt maximaal twee kratten per zestig dagen. Dan houdt het wel een beetje op. De paters zijn geen politieagenten, maar stellen hun leven in dienst van hun geloof.''

Officiële handelspartijen

De woordvoerster van Jan Linders vindt de insinuatie van Van den Steen beneden alle peil. "Jan Linders betrekt vanzelfsprekend alleen producten via officiële handelspartijen.'' Op de vraag welke partij het bier leverde, wil de woordvoerster niet ingaan. Ook over het inschakelen van een advocaat door de paters wil ze niks kwijt.