Boze passagiers slaan Brusselse tramchauffeur werkonbekwaam

26 november 2018

Een tramchauffeur van de MIVB is gisteren in elkaar geslagen door twee passagiers ter hoogte van de halte Anderlechtsepoort, vlak bij het Brusselse Zuidstation. De amokmakers sloegen op de vlucht. De chauffeur ligt in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.