Boze oud-rijkswachter dient klacht in tegen online fora over Bende van Nijvel kg

14 april 2019

08u57

Bron: Belga, DH 0 Een misnoegde rijkswachter, die zijn naam plots zag opduiken als potentiële verdachte, heeft een klacht ingediend tegen twee fora over de Bende van Nijvel. Dat schrijven het Nieuwsblad en DH. Het Franstalige forum werd daarom tijdelijk afgesloten, maar is inmiddels weer actief.

Het gaat om omvangrijke fora. Op de Franstalige website wisselen gebruikers al vijftien jaar informatie uit over de Bende van Nijvel. In tientallen chatboxen werden ruim honderdduizenden berichten uitgewisseld en bijna 1.400 geregistreerde leden namen deel aan de discussies.



De beheerder van het forum, Michel Leurquin, vertelde aan DH dat hij een officiële klacht met burgerlijke partijstelling en dus een onderzoeksrechter op zijn dak kreeg. Die klacht komt van een politieagent uit Erpe-Mere. De man, P.V., oud-rijkswachter en nog steeds actief, zag zijn naam enkele maanden geleden plots opduiken op het Nederlandstalige forum over de Bende. Hij werd op het forum gelinkt aan Christiaan Bonkoffsky, de gewezen vermeende “Reus” van de Bende.

Tijdelijke sluiting

Omdat de mogelijke rol van de rijkswachter uit Erpe-Mere eerst op het Nederlandstalige forum aan bod kwam, nam Leurquin die info over in het Frans. Net dat brak hem dus zuur op. “Ook Ben Claessen, de man achter dat Nederlandstalige forum, heeft een klacht aan zijn been. Zijn forum kan wel nog bezocht worden, maar het mijne is helaas tijdelijk gesloten (inmiddels is het forum weer geopend, red.). Ik wil geen miserie met boze rijkswachters.”



Gisteren verklaarde Leurquin in een bericht op het forum dat de website voorlopig actief blijft, maar dat hij “nog voorzichtiger” zal worden.