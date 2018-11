Boze burgers volgen Frans voorbeeld en blokkeren vier brandstofdepots in Wallonië mvdb

Bron: Belga 0 Sinds deze ochtend blokkeren manifestanten verschillende brandstofdepots over heel Wallonië. Ze doen dat uit protest tegen de hoge brandstofprijzen. Het gaat om de raffinaderij Total Petrochemical in Feluy (Henegouwen), de opslagplaats van Proxifuel in Wierde (Namen) en de petroleumdepots van Sclessin en Wandre (beide in Luik). Het protest is vanuit Frankrijk naar ons land overgewaaid. Momenteel zijn vier sites nog geblokkeerd.

Tankwagens die zich komen bevoorraden kunnen door de blokkade de sites niet oprijden. Zij moeten uitwijken naar Vlaanderen en Brussel.



De actievoerders in Feluy (Henegouwen) deelden pamfletten uit aan automobilisten. Het verkeer nabij de E19 ondervond geen hinder. Volgens de manifestanten kunnen de acties in het weekend voortgezet worden.



In het Naamse Wierde heeft een tiental mensen de opslagplaats geblokkeerd van oliedistributiebedrijf Proxifuel. De manifestanten hebben aan de site overnacht en blokkeren enkel tankwagens met brandstoffen voor het wegvervoer. Trucks die stookolie vervoeren, mogen gewoon doorrijden.



In de Luikse plaatsen Sclessin en Wandre hebben een honderdtal manifestanten de nacht doorgebracht aan de petroleumdepots. Ze hebben er met houten palletten een blokkade opgezet om tankwagens de toegang te ontzeggen. De politie kwam ter plaatse om te controleren of de actie vreedzaam verliep. Rond 11.30 uur waren aan beide sites nog meer dan honderd mensen aanwezig.

In Frankrijk wordt morgen een nationale actiedag gepland tegen de hoge prijzen. Het protest tegen de hoge brandstofprijzen is vanuit Frankrijk naar ons land overgewaaid. In Frankrijk steeg de prijs van diesel op een jaar tijd met 23 procent en die van benzine met 15 procent. Die toename is vooral te wijten aan de hogere prijs van ruwe olie.

De acties zelf zijn het gevolg van een petitie, die ondertussen al door 825.000 mensen werd ondertekend. Demonstranten in fluogele hesjes willen morgen over heel Frankrijk 750 plaatsen blokkeren.

Naar aanleiding van het massale protest hebben supermarktketens Leclerc en Carrefour nog beslist om in hun tankstations heel de maand brandstof aan te bieden aan inkoopprijs.

