Bovengehaalde wapens niet van Bende, parket onderzoekt van wie ze dan wel zijn mvdb

19u34

Bron: VRT 0 mozkito De jonge magneetvissers bewaarden na hun vondst in het kanaal Brussel-Charleroi de munitie en wapens in hun tuinhuis. Het parket van Charleroi onderzoekt wie de echte eigenaar is van de door magneetvissers bovengehaalde wapens in het kanaal Brussel-Charleroi, meldt de VRT. Gisteren bleek dat de wapens en munitie niet aan de Bende van Nijvel kan gelinkt worden.

Wie dan wel de wapens in het kanaal in Ittre (Waals-Brabant) gooide, is nu voorwerp van onderzoek. Het parket vermoedt dat de eigenaar niet over de nodige vergunningen beschikte, en er van af wou.

De vondst werd dit voorjaar door drie jonge magneetvissers gedaan. In twee metalen dozen met het opschrift 'Rijkswacht'-'Gendarmerie' zaten een riotgun, revolver en duizend stuks munitie.

Later meer