Bouwwerven mogen voortdoen, mits respectering social distancing Belga

19 maart 2020

11u29 0 Op bouwwerven mag voortgewerkt worden, mits het principe van 'social distancing' gerespecteerd wordt. Maar dan zowel op weg naar de werf, op de werf als op de terugkeer van de werf. Dat herhaalt Erik Eenaerts van de FOD Binnenlandse Zaken, nadat de Bouwunie woensdag had geklaagd over werven die door de politie stilgelegd werden.

De Bouwunie liet woensdag weten dat bouwwerven stilgelegd werden en dat de politie vrachtwagens tegenhield. “Blijkbaar is de interpretatie van de ordediensten anders dan wordt weergegeven in de afgekondigde maatregelen", zei Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. De organisatie vroeg duidelijkheid.

“Die duidelijkheid is er”, zegt Eenaerts. "Alleen duurt het soms even alvorens de grijze zones uitgeklaard zijn en vooraleer dat naar alle niveaus gecommuniceerd is."

"Maar er kan dus gewerkt worden voor zover de werkgever op elk moment van de werkdag en tijdens de verplaatsing de social distance kan garanderen, zijnde minstens 1,5m afstand van elkaar houden. We rekenen daarvoor op de solidariteit en de verantwoordelijkheidszin van de mensen.”

