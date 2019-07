Bouwverlof zorgt voor drukste vertrekdag van de vakantie: files in Frankrijk en Duitsland tvc

13 juli 2019

08u32

Bron: Belga 4 Door de start van het bouwverlof op de meeste plaatsen in Vlaanderen is het vandaag de drukste vertrekdag van de vakantie. In eigen land is er voorlopig geen hinder, maar in Frankrijk en Duitsland hebben de eerste files zich al gevormd. Dat blijkt uit een verkeersupdate om 7.30 uur van mobiliteitsorganisatie VAB.

In Frankrijk verliezen automobilisten op de route via Luxemburg en Lyon naar Spanje al 45 minuten. Volgens VAB loopt de wachttijd vooral op de "autoroute du soleil" (A7) tussen Lyon en Orange op (30 minuten). Ook op het traject via Rijsel (Lille), Parijs en Bordeaux richting Spanje is er al een vertraging van in totaal 25 minuten.

Bij onze oosterburen vormen de eerste files zich tussen München en Rosenheim (35 minuten vertraging). Ook tussen Rosenheim en het Oostenrijkse Salzburg, net over de grens met Duitsland, verliezen reizigers 10 minuten. Elders in Oostenrijk zijn er voorlopig geen vertragingen.

In Zwitserland, tot slot, is het traditiegetrouw aanschuiven geblazen aan de Gotthardtunnel. De vertraging loopt er volgens VAB al op tot 1 uur en 20 minuten.

