Bouwvakkers en gevelschilders kunnen niet veilig werken door tekort aan mondmaskers mvdb/Belga

11 maart 2020

15u20 0 Door de coronacrisis komen Vlaamse bouwbedrijven mondmaskers te kort, die nochtans nodig zijn om hun personeel veilig te laten werken. Dat meldt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), die hierover een enquête deed.

“De oproep van enkele huisartsen in Genk, As en Zutendaal naar aannemers en verfbedrijven om hun voorraad ter beschikking te stellen, is dan ook wat ongelukkig gekozen", zegt VCB-directeur-generaal Marc Dillen.

Het tekort is het gevolg van de grote vraag naar stofmaskers, overalls en chemische handschoenen in Europa. Onder meer Duitsland, Tsjechië, Frankrijk en Rusland legden vorige week de export hiervan aan banden. De voorraad bij de leveranciers is hierdoor intussen uitgeput.

Overalls

Mondmaskers zijn volgens de VCB echter cruciaal om bouwprofessionals te beschermen tegen stof, en de gezondheidsrisico's van gevaarlijke en giftige stoffen. Ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen die ze nodig hebben, zoals beschermende overalls en desinfecterende gels, zijn alsmaar moeilijker te verkrijgen.



"We begrijpen uiteraard dat de huisartsen en verzorgend personeel zich beschermen, maar we mogen ook de noden van de bouwprofessionals niet uit het oog verliezen, die veilig willen en moeten werken", zegt Dillen. "Voor heel wat bouwbedrijven is het intussen onbegonnen om nog mondmaskers vast te krijgen, en het is van groot belang om het totale aanbod aan mondmaskers in ons land op zeer korte termijn te verhogen", besluit hij.

