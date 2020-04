Bouwunie wil vrijstelling brutoloon in plaats van onbelaste premie WDw

01 april 2020

13u11

Bron: Belga 0 Bouwunie is voorstander van het idee om bedrijven de kans te geven hun personeelsleden die nog aan het werk zijn onbelast te belonen. Dat voorstel werd gelanceerd door minister van Financiën Alexander De Croo. De unie wil echter geen extra kosten voor de werkgevers.

De Croo wil ondernemingen de mogelijkheid geven een premie van 1.000 euro uit te keren zonder dat er fiscale of sociale bijdragen moeten worden betaald. De premie zou enkel dit jaar kunnen worden toegekend, om werknemers aan te moedigen die aan het werk blijven tijdens de coronacrisis.

Wie werkt, moet beloond worden. Het laatste wat er nu moet gebeuren, is dat de werkgevers worden opgezadeld met een extra kost Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder Bouwunie



Bouwunie is tevreden, maar stelt voor om de premie toe te kennen via een vrijstelling van fiscale en sociale bijdragen op een deel van het brutoloon. "We zijn blij dat er een initiatief is om ook de werkenden in de bouw te belonen, maar volgens dit voorstel moet de werkgever een supplement betalen bovenop het reeds betaalde loon", zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder. "Een beter alternatief is om een deel van het brutoloon voor enkele maanden vrij te stellen van sociale en fiscale lasten. Op die manier genieten werknemers van een substantieel hoger nettoloon, zonder dat voor de werkgever de brutoloonkost stijgt."

Enorme impact

Volgens Waeytens zijn nog maar vier op de tien bouwbedrijven aan de slag. "De meerderheid van hen zelfs maar op halve kracht of minder. Dat heeft een enorme impact op de omzet en zorgt voor liquiditeitsproblemen. Wij roepen al langer op om waar mogelijk veilig aan het werk te blijven. Wie werkt, moet beloond worden. Het laatste wat er nu moet gebeuren, is dat de werkgevers worden opgezadeld met een extra kost.”

