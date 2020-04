Bouwunie wil dat bouwbedrijven weer binnenshuis mogen werken met mondmaskers HAA

13 april 2020

18u45

Bron: Belga 2 De Bouwunie pleit voor aangepaste veiligheidsmaatregelen voor bouwbedrijven, zoals het gebruik van mondmaskers, zodat ze weer binnenshuis kunnen werken, wat op dit moment verboden is. De sectororganisatie zegt dat chirurgische maskers een mogelijkheid zijn, tenminste als eerst het aanbod in die mate zou stijgen dat de zorgsector er voldoende zou hebben.

Uit een enquête van Bouwunie vorige week bleek al dat twee op de drie bouwbedrijven weer deels of volledig aan het werk zijn. Zes op de tien bedrijven die nog stillagen, gaven als hoofdreden aan dat ze vooral bij particulieren thuis werken.

Afstandregels

"Mits het respecteren van de veilige afstand kan in de bouw gewerkt worden, maar in bewoonde woningen zijn binnenshuis alleen hoogdringende interventies toegelaten, zoals het herstellen van een boiler of het dichten van een lek in het dak", zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens in een persbericht.

"Andere werkzaamheden mogen op dit moment bij particulieren binnenshuis niet gebeuren. We vragen om aangepaste veiligheidsmaatregelen en de mogelijkheid tot werken in de bouw optimaal te ondersteunen. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om opmetingen te doen, zodat de bouwbedrijven opnieuw offertes kunnen maken en bespreken met de klant. Maar ook de normale bouw- en verbouwwerken in bewoonde panden moeten kunnen plaatsvinden."

Chirurgische maskers

Bouwunie vraagt daarom dat mondmaskers zouden kunnen gelden als extra veiligheidsvoorwaarde, zoals ook al in Frankrijk en Nederland gebeurt. Volgens Bouwunie zouden chirurgische maskers kunnen gebruikt worden bij werkzaamheden waarbij niet voldoende fysieke afstand kan gehouden worden, of bij werkzaamheden in bewoonde woningen.

"Het gaat hier om de standaard mondmaskers", zegt Waeytens. "Het heeft geen zin om de druk en de vraag op (beter beschermende, nvdr) FFP2- en FFP3-maskers nog verder op te voeren door er bijkomend voor de bouwsector op te eisen. Deze maskers moeten voorbehouden worden voor onze levensreddende zorgverstrekkers. Voor bepaalde handelingen in de bouw, zoals het verwijderen van asbest, blijven deze maskers wel noodzakelijk."

Uiteraard zeggen wij niet dat de maskers in eerste instantie naar de bouw moeten gaan. Maar we gaan ervan uit dat het aanbod zal toenemen Gerrit Budts, woordvoerder van Bouwunie

Andere opties

Toch geldt ook voor die chirurgische maskers een relatieve schaarste en gaan die maskers op dit moment prioritair naar de zorgsector. "Uiteraard zeggen wij niet dat ze in eerste instantie naar de bouw moeten gaan", verduidelijkt woordvoerder Gerrit Budts. "Maar we gaan ervan uit dat het aanbod zal toenemen."

Bouwunie staat ook open voor andere opties, klinkt het, zoals het gebruik van stoffen maskers of zelfs afgekeurde FFP2-maskers, die niet mogen gebruikt worden in de medische sector. "Dit moet uiteraard eerst onderzocht worden", zegt Waeytens. "Laat het duidelijk zijn, de gezondheid van onze arbeiders, alsook van onze klanten, moet steeds op de eerste plaats komen.”

Lees ook:

Hoelang zal corona ons leven nog bepalen? Experten leggen uit (+)

Klacht tegen huisarts nadat Fons (58) sterft aan corona: “Twee keer langs huisarts geweest, maar die vond het een verkoudheid” (+)