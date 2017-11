Bouwpromotor klaagt nieuwssite aan na opnames met verborgen camera: "Wat is het volgende? Stiekem filmen op het communiefeest?" Advocaat Walter Damen: "Dit zijn Britse toestanden" Patrick Lefelon

14u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Apache/TOM GOYVAERTS/GMAX Agency Advocaat Walter Damen: "De nieuwssite heeft niet enkel gefilmd, ook de gesprekken op straat zijn opgenomen." Bouwpromotor Erik Van der Paal klaagt nieuwssite Apache aan voor schending van de privacy en belaging. Hij vindt het niet kunnen dat Apache met een verborgen camera de gasten filmde op zijn verjaardagsfeestje in het Antwerpse restaurant Het Fornuis. Advocaat Walter Damen heeft de klacht van Van der Paal vanochtend bij de onderzoeksrechter ingediend.

"Voor mijn cliënt gaat het vooral om een ethische discussie", zegt Walter Damen. "Is het toelaatbaar dat elke bekende zakenman, politicus, advocaat, acteur of noem maar op, zomaar gefilmd wordt en verdacht gemaakt? Dat zijn Britse toestanden die wij gelukkig in Vlaanderen niet kenden. Blijkbaar wil Apache daar nu verandering in brengen."

De klacht is op papier enkel gericht tegen de maker van het filmpje met de verborgen camera maar het is duidelijk dat die handelde in opdracht van Apache.

Door het filmpje van Apache kent ondertussen heel België de naam van bouwpromotor Erik Van der Paal (Land Invest). Op zijn verjaardagsfeestje in het Fornuis was een 50-tal gasten uitgenodigd. Het filmpje bracht de Antwerpse burgemeester Bart De Wever even in een lastig parket. Nu blijkt echter dat ook andere politici zoals Tom Meeus (S.pa) of Freya Piryns (Groen) wel eens bij Van der Paal op feestjes komen.

Onderzoeksjournalistiek

"De nieuwssite heeft niet enkel gefilmd, ook de gesprekken op straat zijn opgenomen", vervolgt advocaat Walter Damen. "Dat is een verregaande schending van de privacy van meneer Van der Paal. Dit heeft niets met journalistiek te maken. Op het feest is er niets nieuwswaardig gebeurd. De enige bedoeling van Apache is een sfeertje van verdachtmaking rond Van der Paal creëren. Wat is het volgende? Undercover het communiefeest van de kinderen filmen? Als dit wordt toegelaten, kan voortaan iedereen onder het mom van onderzoeksjournalistiek met verborgen camera bekende mensen beginnen filmen."

Belaging

Apache wordt aangeklaagd wegens schending van de privacy én wegens belaging. Erik Van der Paal kent door het filmpje van Apache nog nauwelijks rust. Het filmpje duikt overal op, al dan niet voorzien van commentaar. De hetze duurt nu al veertien dagen en het ziet er niet naar uit dat de storm snel zal gaan liggen. Vandaar dat er ook sprake is van belaging.

Advocaat Walter Damen was als bestuurslid van voetbalclub Beerschot-Wilrijk ook op het feestje aanwezig. Bouwpromotor Land Invest is sponsor van Beerschot-Wilrijk. Damen dient zelf geen strafklacht in. Hij stapt wel naar de Raad voor Journalistiek om de praktijken van Apache aan te klagen.