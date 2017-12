Bouwondernemer al drie weken in cel: door personeelsgebrek raakt hij niet tot bij rechter D'Hondt Deze week in de politierechtbank EB

14u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 photo_news Rijden zonder rijbewijs kan niet, ook al vervoer je koeken voor het goede doel. Dat bleek de voorbije week in de politierechtbank. Voorts liep een vrouw tegen de lamp met haar mechanische parkeerschijf, brak dronken rijden na een partijtje kaarten een gepensioneerde zuur op en smeekte een vader de rechter per brief om zijn zoon op te sluiten. En dan was er nog de verkeerszondaar die al drie weken in een Antwerpse cel zit omdat hij niet tot in de rechtbank van Dendermonde geraakt door personeelsgebrek bij het Veiligheidskorps.

Photo News Illustratiefoto.

Verkeerszondaar al 3 weken in cel door personeelsgebrek Veiligheidskorps

Een verkeerszondaar uit Wilrijk zit al drie weken in de gevangenis in Antwerpen en geraakt maar niet tot op de politierechtbank in Dendermonde, omdat er geen personeel is om hem tot daar te brengen.

D.V.O. (54) werd drie weken geleden gearresteerd omdat hij twee jaar celstraf kreeg opgelegd door politierechter D'Hondt in Dendermonde. Hij was verschillende keren achter het stuur betrapt hoewel hij een rijverbod had.

Politierechter Peter D'Hondt uit Dendermonde beval de onmiddellijke aanhouding van de man toen hij drie weken geleden toevallig werd gecontroleerd. D.V.O. werd in de gevangenis in Antwerpen opgesloten. De Wilrijkenaar die een eigen bouwbedrijf heeft, was niet op de hoogte van de veroordeling. Hij tekende verzet aan tegen de straf van 2 jaar.

Advocaat Jonathan Bogaerts: "Politierechter D'Hondt eist dat mijn cliënt aanwezig is op de zitting om zijn uitleg te doen. Goed, dat begrijp ik, alleen is die zitting al drie keer uitgesteld omdat er geen personeel is om mijn cliënt over te brengen. Ondertussen moet hij met allerlei kunstgrepen zijn bouwbedrijf wel laten draaien en zorgen dat zijn personeel weet wat het moet doen", zegt de advocaat.

Op 1, 12 en 13 december stond de zaak van D.V.O. in Dendermonde geagendeerd. Evenveel keer daagde geen enkele politiedienst op aan de Begijnenstraat om D.V.O. naar de rechtbank te brengen. Volgens de dienst Gevangeniswezen moet het Veiligheidskorps instaan voor het transport van gevangen in Antwerpen. Dat korps kampt al jaren met personeelstekort. De ritten buiten Antwerpen worden telkens eerst geschrapt. (PLA)

Intussen moet mijn cliënt met allerlei kunstgrepen zijn bouwbedrijf wel laten draaien en zorgen dat zijn personeel weet wat het moet doen Advocaat van beklaagde

David Legreve Illustratiefoto.

Vervoer van koeken eindigt op rechtbank

Een automobilist uit Ieper betaalt een dure rekening voor het vervoeren van 23 dozen koeken voor de school van zijn zoontje. De man had op dat moment immers geen rijbewijs en werd betrapt. D.A. werd door de politierechter tot een boete van 3.000 euro veroordeeld en een rijverbod 3 maanden met de bijhorende proeven voor rijden spijts verval. Dat rijverbod was hem op 7 april 2016 opgelegd. A. tekende echter beroep aan tegen zijn veroordeling en zijn advocaat, meester Jean-Pierre Duyck, hoopt op mildheid.

"Die man vervoerde de koeken uit liefdadigheid, maar dat kreeg zware financiële gevolgen", klonk het. De raadsman geeft de feiten toe, maar hij vraagt de rechter de straf zoveel mogelijk met uitstel uit te spreken, omdat de man het financieel niet zo gemakkelijk heeft. Vonnis op 11 januari. (CMW)

Die man vervoerde de koeken uit liefdadigheid, maar dat kreeg zware financiële gevolgen Advocaat van beklaagde

Thinkstock Illustratiefoto.

Gepensioneerde onder invloed slaat op de vlucht na kaartspel

De 68-jarige André J. uit Zottegem is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.840 euro nadat hij in de Dries in Herzele een tegenligger aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. "Het slachtoffer heeft de man moeten volgen tot thuis aan zijn oprit. Toen de verbalisanten hem een alcoholtest lieten afleggen, blies hij ook nog eens positief", merkte de procureur.

De gepensioneerde Zottegemnaar had 1,84 promille alcohol in het bloed, goed voor een tiental pintjes. "Hij was gaan kaarten en had inderdaad enkele pinten gedronken", gaf zijn advocaat toe. "Het was echter niet zijn intentie om vluchtmisdrijf te plegen. Hij dacht dat de andere partij gewoon was doorgereden." De politierechter kon dat echter maar moeilijk geloven en legde de beklaagde naast de geldboete ook nog een maand rijverbod op. (TVR)

Hij was gaan kaarten en had inderdaad enkele pinten gedronken Advocaat van beklaagde

Benny Proot

Rijverbod voor getrukeerde parkeerschijf

Joëlle R. is haar rijbewijs vijftien dagen kwijt nadat ze een mechanische parkeerschijf achter de voorruit van haar auto legde. R. was op bijscholing in Kraainem op 9 februari toen de politie het bedrog ontdekte. "Ze kreeg al eens een parkeerboete op die plaats en kocht die parkeerschijf online", vertelde haar advocaat in de politierechtbank in Halle. "Het was naïef van haar, maar ze dacht dat het legaal was omdat je dat met een muisklik online kan kopen."

De Halse politierechter Johan Van Laethem kon dat moeilijk geloven en sprak van regelrecht bedrog. "Ze legde zelfs een sjaal onder de schijf zodat het mechanisme niet kon blokkeren", aldus Van Laethem. "Dit is gewoon bijzonder asociaal gedrag." De vrouw kreeg behalve het rijverbod, ook nog de minimum geldboete van 1.600 euro, waarvan 1.200 euro met uitstel. (BKH)

Het was naïef van haar, maar ze dacht dat het legaal was omdat je dat met een muisklik online kan kopen Advocaat van beklaagde

Photo News Illustratiefoto.

Vader schrijft brief aan rechtbank: "Sluit mijn zoon op"

"Neem hem mee en sluit hem op," dat was de opmerkelijke boodschap van een vader aan de rechtbank. Zijn zoon moest daar al voor de vierde keer verschijnen, maar blijkt ook thuis een lastpak te zijn.

Simon B. (23) moest zich deze week voor de politierechtbank verantwoorden. Hij werd eind 2016 onder invloed achter het stuur aangetroffen. "Neem hem mee en breng hem niet meer terug. Hij neemt de sleutels van onze wagen terwijl we het hem verbieden, hij is onhandelbaar thuis en hij terroriseert het gezin," schreef zijn vader in een brief aan de rechtbank.

Simon aanhoorde de harde woorden van zijn vader met gebogen hoofd. "De brief is een jaar oud. Ondertussen zijn er wel wat plooien gladgestreken. De ouders van Simon zijn ondertussen gescheiden en hij woont in bij zijn vader. Hij is nu een opleiding gestart in het tweedekansonderwijs en hij hoopt zo nog een diploma te halen", repliceerde de advocaat van Simon B.

De rechter keek toch op van de brief. "Het is de vierde keer al dat je voor de rechtbank moet verschijnen. Je moet toch stilaan beseffen dat dit niet kan? Je zal met het openbaar vervoer naar school moeten, vrees ik." De jongeman kreeg een boete van 1.200 euro en zes maanden rijverbod.

De beklaagde moet een medische en psychologische test afleggen, en zijn theoretisch en praktisch rijexamen weer afleggen. (NBA)

Hij neemt de sleutels van onze wagen terwijl we het hem verbieden, hij is onhandelbaar thuis en hij terroriseert het gezin Vader van beklaagde