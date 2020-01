Bouwmaterialenbedrijf Selfmatic failliet: vrees voor tientallen gedupeerde klanten HR

28 januari 2020

16u33

Bron: Belga 20 Binnenland Het bedrijf Selfmatic, dat zelfbouwpakketten voor sanitair, elektriciteit en centrale verwarming aanbiedt, is door de ondernemingsrechtbank in Brussel failliet verklaard, na een periode waarbij het genoot van bescherming tegen zijn schuldeisers. De curator moet het dossier nog bestuderen, maar gevreesd wordt voor tientallen gedupeerde klanten.

Selfmatic heeft zijn zetel in Ruisbroek en is vooral in het zuiden van het land actief. Het heeft er zes winkels.

Over de omvang van het faillissement bestaat nog onduidelijkheid. Op de sociale balans staan 36 werknemers vermeld.

Gevreesd wordt voor tientallen gedupeerde klanten, een Facebook-pagina van één van hen telt 81 leden. Zij klagen dat ze reeds duizenden euro's voorschotten betaald hebben, maar nog niets ontvangen. Curator Jean-Louis De Chaffoy heeft morgen een ontmoeting met de verantwoordelijken van het bedrijf.