Bouwkraan valt om tijdens gevelwerken in Hasselt RTZ

28 mei 2018

12u29 4

Tijdens gevelwerken aan een woning langs de Grote Breebeemdlaan in Kuringen bij Hasselt is vanmiddag een bouwkraan omgevallen. De kraan zakte met één steunpoot door de septische put op de oprit. Het hele gevaarte kantelde daardoor en belandde gedeeltelijk op de stelling en op de te renoveren woning. Op de stelling raakte een arbeider lichtgewond, en ook de kraanmachinist is in shock afgevoerd. Het dak van de te renoveren woning is door het ongeval beschadigd.