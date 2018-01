Bouw nieuwe kerncentrale wordt toch niet onderzocht, kernkabinet fluit minister Marghem terug RVL/TT

11u51

Bron: Belga 1 Photo News Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). Het scenario voor de bouw van een nieuwe kerncentrale tegen 2040 zal niet worden onderzocht voor het kernkabinet. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) opperde dat idee gisteren, maar ze wordt nu teruggefloten door de rest van de regering. "Niemand zit hier op te wachten", zeggen de meerderheidspartijen in het kernkabinet.

Zoals bekend heeft het kernkabinet minister Marghem de opdracht gegeven bijkomend cijferwerk te laten verrichten over de gevolgen van mogelijke beslissingen in het kader van het Energiepact. Daarvoor wordt een beroep gedaan op het Planbureau en de Gentse professor Johan Albrecht. Gisteren raakte bekend dat ook de bouw van een nieuwe kerncentrale tegen 2040 bij die scenario's hoorde, al viel vandaag op dat niemand zich expliciet voor die piste uitsprak.

"Het scenario van de bouw van een nieuwe kerncentrale zal niet aan het kernkabinet worden voorgelegd", verklaarde minister Marghem na afloop van het kernkabinet. "Dat scenario is puur theoretisch. Het gaat om een vergelijkingspunt". De minister ontkende dat ze door het kernkabinet is teruggefloten.

"Het kader is duidelijk"

Even voordien had premier Charles Michel al verklaard dat het binnen de oefening niet de bedoeling was buiten het kader van de wet van 2015 op de kernuitstap, het project van Energiepact van de vier bevoegde ministers en het regeerakkoord te stappen. Ook vicepremier Kris Peeters (CD&V) benadrukte dat dit de krijtlijnen zijn van de opdracht voor minister Marghem. "Het kader is duidelijk", aldus Peeters.

Het ging gisteren ook al om een "volledig theoretische" denkoefening waarbij rekening wordt gehouden met zowel "minimalistische als maximalistische hypotheses". Alle partijen maakten meteen duidelijk dat het voorstel een doodgeboren kind zou zijn. Niemand is voorstander van een nieuwe kerncentrale, die "onbetaalbaar" zou zijn. Dat verklaarde ook MR-voorzitter Olivier Chastel meteen zelf.

Chastel wees erop dat het regeerakkoord een kernuitstap tegen 2025 voorziet. In het ontwerp van energiepact, dat de vier ministers van Energie van het land hebben onderhandeld, is de bouw van een nieuwe kerncentrale niet voorzien, benadrukte hij.