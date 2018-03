Bouw nieuw zwembad gestart in Oostende Leen Belpaeme

15 maart 2018

17u03

Bron: eigen berichtgeving 0 Vanaf 2020 zal er kunnen gezwommen worden in het nieuwe zwembad van Oostende. De werken zijn nu gestart op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Northlaan.

Het zwemcomplex telt een wedstrijdbassin, een multifunctioneel bad en een recreatiezone met twee baden, een familieglijbaan, een interactieve glijbaan, een klimwand, water- en speelelementen. Er is ook een wellnessprogramma met twee hottubs en whirlpool buiten, een sauna en whirlpool binnen.

Alle sportclubs die in het huidige zwembad een plek hebben, krijgen ook in dit nieuwe zwembad hun lokaal. Op deze site komen ook 22 koopappartementen van WoonWel en een ondergrondse parking met 69 parkeerplaatsen. Het horecagedeelte op de eerste verdieping verbindt alle functies in het gebouw en ook op het zwembadniveau is een kleine horecazone.

De oplevering staat gepland voor het voorjaar van 2020. Een animatievideo en 360°-beelden geven de Oostendenaar nu al een exclusieve blik op het nieuw zwemcomplex.