Bouw grootste Decathlon van Wallonië stilgelegd na sociale inbreuken met illegale werknemers PVZ

22 november 2019

17u40

Bron: Belga 0 De bouwwerkzaamheden aan de Decathlon van Dampremy, bij Charleroi, worden stilgelegd. Er zijn verscheidene inbreuken vastgesteld, zo bevestigt de Henegouwse arbeidsauditeur informatie van Sudpresse.

De werf van wat de grootste Decathlon-winkel van Wallonië moet worden, ligt stil. Er werden meerdere inbreuken op de sociale en veiligheidswetgeving vastgesteld. Een eerste controle gebeurde begin deze week. Meerdere arbeiders die illegaal in het land verblijven, waren er aan het werk.

Volgens het arbeidsauditoraat werden bij latere controles nog meer inbreuken vastgesteld. Zo waren meerdere personeelsleden van Decathlon op de werf aanwezig zonder dat ze veiligheidsschoenen droegen. Sommige arbeiders droegen geen helm.

Vrijdag bleek dat ondanks het stilleggen van de werf er nog steeds arbeiders aanwezig waren. Daarop heeft het arbeidsauditoraat beslist om de werf te verzegelen. Pas als alles weer in regel is gesteld, kunnen de werkzaamheden herbeginnen. De opening van de winkel is gepland voor 18 december.

