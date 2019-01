Bourgondische coalitie kan van start gaan: Antwerps stadsbestuur legt eed af Redactie

07 januari 2019

In Antwerpen heeft het nieuwe stadsbestuur vanavond de eed afgelegd tijdens de eerste gemeenteraad. De Bourgondische coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld onder leiding van burgemeester Bart De Wever (N-VA) zit nu echt in het zadel.

Alleen bij CD&V en Groen nemen een of meerdere opvolgers de plaats in van een verkozene die besloten heeft om niet te zetelen.



Bij CD&V neemt Sam Voeten zoals aangekondigd de plaats in van lijsttrekker Kris Peeters, die naar eigen zeggen wel een belangrijke rol binnen de Antwerpse afdeling van de partij wil blijven spelen, maar in de gemeenteraad ruimte wil geven aan vernieuwing.



Bij Groen zijn er maar liefst vier personeelswissels (op een totaal van elf zetels): nationaal partijvoorzitter Meyrem Almaci, Europees parlementslid Bart Staes, voormalig minister Mieke Vogels en Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel staan om uiteenlopende redenen hun plaats af aan opvolgers Joris Giebens, Koen De Vylder, Nordine Saidi Mazarou en Omar Fathi.

Stadsbestuur

Na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden zijn ook de schepenen van het nieuwe stadsbestuur beëdigd. N-VA levert naast burgemeester De Wever vijf schepenen (Koen Kennis, Annick De Ridder, Nabilla Ait Daoud, Ludo Van Campenhout en Fons Duchateau), sp.a twee (Jinnih Beels en Tom Meeuws) en Open Vld één (Claude Marinower).



Sp.a mag in principe nog een derde schepen aanduiden, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten, maar daarvoor werd intern voorlopig geen kandidaat gevonden. Meeuws neemt die bevoegdheid er voorlopig bij, vermoedelijk komt er pas ten vroegste na de federale en Vlaamse verkiezingen van mei een extra schepen.

Hoofddoek

Van de 55 gemeenteraadsleden zijn er 28 herverkozenen en 27 nieuwkomers. De oudste is de 68-jarige André Gantman (N-VA), de jongste de 25-jarige Yasmia Setta (Groen). Setta draagt trouwens net als Khadija Chennouf (PVDA) een hoofddoek. Vlaams Belang probeerde dat tijdens de gemeenteraad nog in allerijl te laten verbieden door een voorstel daartoe in te dienen, maar dat werd vanavond niet behandeld.



Naast de bekende namen in het schepencollege zetelen er nog verschillende andere nationale kopstukken in de Antwerpse gemeenteraad. Het gaat onder meer om Liesbeth Homans (N-VA), Wouter Van Besien (Groen), Yasmine Kherbache (sp.a), Filip Dewinter en Gerolf Annemans (Vlaams Belang), Peter Mertens (PVDA), Nahima Lanjri (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld). Andere bekende namen zijn acteur Mark Tijsmans en voormalig presentatrice Manuela Van Werde (allebei N-VA).