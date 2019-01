Bourgondische coalitie Antwerpen keurt bestuursakkoord goed, “constructieve” oppositiepartij CD&V onthoudt zich lva

29 januari 2019

01u22

Bron: Belga 0 De Antwerpse gemeenteraad heeft maandagavond na een urenlang debat het licht op groen gezet voor het bestuursakkoord ‘De grote verbinding’ van de zogenaamde Bourgondische coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld. De meerderheidspartijen keurden het akkoord uiteraard goed en Groen, Vlaams Belang en PVDA staken de duim omlaag, terwijl CD&V zich als kersverse oppositiepartij onthield.

Na de interne strubbelingen bij sp.a had de socialistische fractie afgesproken om het bestuursakkoord collegiaal goed te keuren en te verdedigen, maar raadsleden Güler Turan en Karim Bachar lieten zich maandagavond wel al dan niet toevallig verontschuldigen. Sp.a kreeg het tijdens het debat ook hard te verduren van de andere linkse partijen Groen en PVDA en zelfs van CD&V. Zij viseerden onder meer het loslaten van het minimum van 10 procent sociale woningen en het koppelen van het leefloon aan kleuterparticipatie in het onderwijs. “Voor een socialistische partij is dat een schande”, zei PVDA-fractieleider Peter Mertens. Groen-fractieleider Wouter Van Besien noemde het nieuwe stadsbestuur dan weer “nog erger dan een voortzetting van het vorige”.

Vlaams Belang: “Te links”

Voor Filip Dewinter (Vlaams Belang) is het bestuursakkoord dan weer veel te links. “De ommekeer van 2012 bleek al gewoon meer van hetzelfde en nu zijn de socialisten zelfs weer aan boord én laat u binnenkort Antwerpen in de steek om minister-president te worden”, zei hij aan burgemeester Bart De Wever (N-VA).

CD&V onthoudt zich

CD&V onthield zich opvallend genoeg, volgens Nahima Lanjri omdat de partij aan “constructieve oppositie” wil doen en het beleid punt per punt op zijn merites te beoordelen, in de hoop dat de meerderheid hetzelfde zal doen met CD&V-voorstellen. “Ik vraag me wel af wie dit akkoord nu gaat uitvoeren, wie de kapitein van dit schip van ‘De grote verbinding’ gaat zijn”, zei ze.

De Wever: “Akkoord te links én te rechts volgens oppositie”

De Wever van zijn kant oordeelde dat het wel een evenwichtig akkoord moet zijn, gezien de kritiek vanuit de oppositie dat het zowel te links als te rechts zou zijn. “Ik vind het ook een enorm compliment dat de oppositie geen woord over Oosterweel heeft gezegd, terwijl de voorbije achttien jaar dat dossier zowat de helft van de tussenkomsten innam”, gaf hij mee, verwijzend naar het Toekomstverbond over de Antwerpse mobiliteit en leefbaarheid dat deze legislatuur zal worden uitgerold.

Sp.a: “Strijd tegen huisjesmelkerij opvoeren”

Voor sp.a verdedigden fractieleidster Yasmine Kherbache en schepenen Jinnih Beels en Tom Meeuws het akkoord. “We gaan de strijd tegen huisjesmelkerij opvoeren, samen met het middenveld het sociaal beleid opbouwen en het dus niet commercialiseren, en we gaan een actief antidiscriminatie- en antiracismebeleid voeren”, zei Kherbache. Beels ontkende dan weer dat er rond kleuterparticipatie meer zou gebeuren dan ouders te stimuleren hun kindjes naar school te sturen.

Open Vld: “Echt liberaal”

Open Vld-fractieleider Philippe De Backer, die binnenkort de politiek verlaat, noemde het door hem mee onderhandelde akkoord “echt liberaal” en vond het getuigen van “een duidelijke visie en ambitie”. Hij bepleitte opnieuw het oprichten van een Antwerps vervoerbedrijf en benadrukte dat zijn partij ook achter maatregelen zoals praktijktesten tegen discriminatie en extra sociale woningen staat.