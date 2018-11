Bourgeois ziet geen graten in 'Vlaamse' onderdelen van VN-migratiepact TT

21 november 2018

16u20

Bron: Belga 0 Daar waar de doelstellingen van het VN-migratiepact raken aan Vlaamse bevoegdheden, is er geen probleem. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Wouter Van Besien (Groen) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang).

De voorbije dagen groeide het VN-migratiepact of het zogenaamde Pact van Marrakesh uit tot een soort splijtzwam binnen de federale regering. Regeringspartij N-VA bestempelde het pact als inhoudelijk "zéér problematisch" terwijl premier Charles Michel in september nog had gezegd dat ons land het pact zou ondertekenen.

In het Vlaams Parlement polsten Wouter Van Besien (Groen) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) naar de houding van de Vlaamse regering over het pact. In zijn antwoord benadrukte Bourgeois dat migratie een exclusief federale bevoegdheid is. Toch is de tekst van het pact ook "gescreend" op die doelstellingen die raakpunten hebben met Vlaamse bevoegdheden.

Het gaat volgens Bourgeois dan onder meer om "het belang van inburgering, het belang van taalverwerving, het verwerven van sociale normen die de samenleving regelen, de nadruk op rechten en plichten, ook als het gaat om onderwijs of toeleiding tot een job". Volgens Bourgeois zijn er op dat vlak "geen problemen met de Vlaamse bevoegdheden". "We hebben dat laten screenen en er zijn geen problemen. Anders hadden we dat wel aan federale regering laten weten", aldus Bourgeois.