Bourgeois zet mes in zitpenningen Dieter Dujardin

10 februari 2018

05u25 7 Bij 24 van de zowat 200 organisaties van de Vlaamse overheid moeten de bestuurders inleveren omdat ze te veel verdienen. Dat besluit trekt de regering-Bourgeois uit een doorlichting.

Vorig jaar kwam aan het licht dat er in het woud van bestuursmandaten bij de organisaties van de Vlaamse overheid niet echt een lijn te trekken valt. De minister-president bestelde daarop een onderzoek bij het bureau Hudson, dat een vergelijking maakte met andere overheden en privébedrijven. “De conclusie is dat bij 88,5 procent van alle organisaties de bestuursvergoedingen correct én bescheiden zijn. Gemiddeld de helft lager dan in de privé. De 11,5 procent aan vergoedingen die hoger liggen, gaan we nog voor de zomer verlagen tot het aanbevolen niveau. En vaste vergoedingen worden voortaan alleen nog betaald aan bestuurders die per jaar tweederde van alle vergaderingen bijwonen”, zegt Geert Bourgeois (N-VA).

Concreet moeten de bestuurders van 24 organisaties inleveren. Het gaat onder andere om het Vlaams Energiebedrijf, De Lijn, VITO, de VRT, Aquafin, UZ Gent en BAM. Voor de voorzitters worden nog maar drie schalen behouden: 5.000, 9.000 en 13.000 euro per jaar. Een aantal mensen zullen het zwaar voelen. De voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf, de N-VA’er Bart Huybrechts, strijkt nu 30.000 euro per jaar op, terwijl zijn mandaat volgens Hudson maar 5.000 euro waard is. Voor BAM doet Hudson geen aanbeveling, maar dat de 75.000 euro van voorzitter David Van Herreweghe omlaag gaat, staat vast.

“Met deze regering hebben wij al minstens 2.500 politieke mandaten geschrapt. Maar we gaan niet de populistische toer op. Wie verantwoordelijkheid opneemt en tijd investeert, mag correct vergoed worden”, zegt Bourgeois. De instellingen met zitpenningen die lager liggen dan het aanbevolen niveau, mogen die verhogen als ze dat motiveren.