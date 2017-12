Bourgeois wil over Uplace praten met burgemeesters van Machelen en Vilvoorde

Bij de toelichting van de Vlaamse superministerraad kwam vandaag ook even Uplace aan bod. Minister-president Geert Bourgeois richtte zich daarbij tot Vilvoorde en Machelen. "We hebben via de media vernomen dat de burgemeesters van Vilvoorde en Machelen vragende partij zijn om zelf een initiatief te nemen. Wij zijn als Vlaamse regering bereid om met hen daarover in gesprek te gaan."