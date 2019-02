Bourgeois: “We zijn geen blinde eurofielen, maar ook geen eurosceptici” LH

21 februari 2019

18u22

Bron: Belga 0 De N-VA presenteert zich bij de Europese verkiezingen van 26 mei als de partij die gaat voor "een nieuwe weg", waarbij de EU zich focust op de domeinen waar ze door haar schaalgrootte een meerwaarde kan betekenen. Dat heeft lijsttrekker Geert Bourgeois vandaag gezegd. "Wij zijn geen blinde eurofielen, maar ook geen eurosceptici", maakte hij duidelijk.

Bourgeois stelde op het partijhoofdkwartier de Europese lijst van N-VA voor en schetste de grote lijnen van het verkiezingsprogramma. "De N-VA kiest voor een nieuwe weg", zei Bourgeois. "Wij geloven in de Europese Unie, want die heeft welvaart, vrede en stabiliteit gebracht op dit continent. En wij willen dat koesteren. Maar wij willen geen superstaat, geen verenigde staten van Europa. Geen 'empire', zoals de liberalen van Verhofstadt, geen 'ever closer union'.”

Bourgeois en de N-VA willen voluit het principe 'eenheid in verscheidenheid' toepassen. Dat lijkt heel hard op het motto van de EU - 'in verscheidenheid verenigd' - maar volgens Bourgeois wordt dat beginsel in de hedendaagse Europese politiek niet consequent toegepast. “We laten de deelstaten beslissen waarover zij het beste kunnen beslissen. Wij zijn geen blinde eurofielen, maar ook geen eurosceptici. De toetssteen voor de Europese Unie moet zijn: biedt het een meerwaarde als we met zijn allen samen dingen doen?"

Bourgeois ziet nog wel wat uitdagingen weggelegd voor Europa, zoals de verdere verdieping van de interne markt, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering, transport en energie. Ook moet de bankenunie voltooid worden, vindt de toekomstige oud-minister-president. Eind april zal het Europees programma van N-VA in detail worden gepresenteerd.

Welke fractie na 26 mei?

Het is uitkijken naar de fractie waar de N-VA na 26 mei in het Europees Parlement zal terechtkomen. De vier N-VA'ers in het huidige parlement maken deel uit van de ECR-fractie, maar door het vertrek van de Britse Conservatieven - na de brexit - hangt de toekomst van die groep aan een zijden draadje. Bourgeois zegt dat er nu al veel contacten worden gelegd, maar hij laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. "De N-VA is een interessante partij voor velen en wij zien veel opportuniteiten. Er bewegen heel veel zaken boven en onder de waterlijn.”

Het was al langer bekend dat Bourgeois Assita Kanko naast zich op de tweede plaats krijgt en Johan Van Overtveldt op plaats drie. Huidig Europarlementslid Mark Demesmaeker krijgt de vierde plaats, voor Aalsters schepen Caroline Verdoodt, voormalig Europees ambtenaar Elisabeth Alteköster en Europees parlementslid Ralph Packet. Oud-Europarlementslid en voormalig burgemeester van Bilzen Frieda Brepoels duwt de lijst, Bourgeois' kabinetschef en oud-partijwoordvoerder Jeroen Overmeer is eerste opvolger. Voorzitter van Brussels Airport en van De Lijn Marc Descheemaecker duwt bij de opvolgers.