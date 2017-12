Bourgeois: "Vlaamse regering heeft goed jaar achter de rug" EB

21u23

Bron: Belga 1 BELGA Vlaams minister-president Geert Bourgeois. "We hebben een goed jaar achter de rug met onze Vlaamse regering", zo blikte minister-president Geert Bourgeois terug bij de voorstelling van de resultaten van de superministerraad, de laatste van dit jaar.

"We hebben een begroting in evenwicht", zei hij bij aanvang. Gisteren werd een laatste monitoring overgemaakt aan het Vlaams Parlement. Er is sprake van een klein overschot van zowat 200 miljoen euro. "Dat geld gaat naar de schuldafbouw."

Investeringstrein vertrokken

"We kunnen ook tevreden terugblikken op de grote investeringstrein die vertrokken is in 2017, in alle domeinen. We hebben heel wat grote knopen doorgehakt", zei Bourgeois. Er zijn "grote hervormingen", waarbij de regeringsleider onder meer dacht aan de doorbraak in het Oosterweel-dossier, grote onderwijsbeslissingen, bijvoorbeeld over de eindtermen en het duaal leren, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of de reductie van de energieheffing.

Op de laatste ministerraad waren er ongeveer 130 beslissingspunten, met een aantal grote en zware dossiers, "waarvan sommigen voorspeld hadden dat het zeer moeilijk zou worden om tot een akkoord te komen", aldus een tevreden Bourgeois.

Meer over Geert Bourgeois

politiek