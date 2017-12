Bourgeois: "Verplicht overheid tot meer investeringen" EB

19u53

Bron: Belga 0 Photo News Geert Bourgeois. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil vastleggen hoeveel de overheid moet minimaal moet investeren. Dat zegt hij in een interview met De Tijd, dat morgen verschijnt.

De verschillende regeringen in ons land moeten volgens Bourgeois zo snel mogelijk een investeringspact afsluiten. Op termijn wil Bourgeois evolueren naar een investeringsnorm - zeg maar een Bourgeois-norm - waarbij een bepaald percentage van het overheidsbudget naar investeringen gaat.

"Voor mij is het vanzelfsprekend dat de volgende Vlaamse regering verder moet besparen om extra investeringen mogelijk te maken. Ik ga er bij mijn partij voor pleiten om na de taxshift in te zetten op een investeringsshift, met een investeringsnorm die vastlegt hoeveel de overheid minstens moet investeren. Zo beschermen we die investeringen tegen de vroeger te gemakkelijk genomen politieke beslissing om daar op te besparen", zegt Bourgeois.

Infrastructuur in stand houden

De N-VA'er wijst er op dat tot aan de regering-Martens de overheid zo'n 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) investeerde in bijvoorbeeld infrastructuur. "Om de begroting op orde te krijgen is daar sindsdien fors in gesneden, waardoor we maar tussen de 2 en de 2,5 procent investeren. Volgens de Nationale Bank is dat niet eens voldoende om de bestaande infrastructuur in stand te houden, terwijl er zo veel nieuwe noden zijn. Daarom ben ik ook zeer tevreden dat premier Charles Michel (MR) samen met de deelstaten een investeringspact wil afsluiten, uiteraard met respect voor ieders bevoegdheden".