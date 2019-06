Bourgeois verdedigt gesprekken met Vlaams Belang: “Geen principiële bezwaren” TTR SPS

19 juni 2019

08u43

Bron: Belga 1 binnenland Ontslagnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois verdedigt de gesprekken die zijn voorzitter en Vlaams informateur Bart De Wever voert met Vlaams Belang. Over de mogelijkheid van een minderheidskabinet met Vlaams Belang blijft Bourgeois op de vlakte. “Ik ga niks zeggen wat mogelijke toekomstige onderhandelingen kan bemoeilijken, maar minderheidsregeringen liggen moeilijk in onze cultuur. Een solide meerderheid biedt de beste garanties op goed bestuur. Maar ik ga niets uitsluiten”, aldus Bourgeois in De Ochtend.

De Vlaamse formatie gebeurt grotendeels onder de radar. Wel is duidelijk dat Bart De Wever een derde gesprek heeft gehad met Vlaams Belang, waarin ook inhoudelijke voorstellen zijn besproken, en dat Open Vld en CD&V elke samenwerking met Vlaams Belang blijven afzweren.

Ontslagnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft naar eigen zeggen “geen principiële bezwaren” tegen de gesprekken met Vlaams Belang. “Bart (De Wever) informeert zich, stelt vragen en het is heel normaal dat hij dat diepgaand doet”, aldus Bourgeois. Volgens hem is het belangrijk dat de verschillen met het Vlaams Belang op die manier “gedetecteerd worden”.

Over de piste van een minderheidskabinet blijft Bourgeois erg voorzichtig. “Ik ga geen voorafnames doen, in welke richting ook”, klinkt het. Bourgeois erkent wel dat er bij ons geen traditie of gewoonte bestaat voor zo’n minderheidsregeringen. “Een solide meerderheid biedt de beste garanties op goed bestuur, maar ik ga niets uitsluiten”.

Europees parlement

Bourgeois verdedigde ook de keuze van zijn partij om in het Europees Parlement bij de ECR-fractie te blijven. Bourgeois erkent dat er meningsverschillen zijn met andere partijen binnen de fractie, maar hamert op de grote vrijheid die N-VA zal behouden voor eigen standpunten en stemmingen. Zonder een fractie in het Europees Parlement gaan zetelen was voor Bourgeois geen optie. "Dan heb je geen enkele machtspositie en zit je als een eunuch in dat parlement.”

De partijraad van N-VA besliste gisterenavond dat de N-VA ook de komende vijf jaar deel blijft uitmaken van de conservatieve ECR-fractie in het Europees Parlement. In die ECR-fractie zitten onder meer de Poolse conservatieve en nationalistische PiS, het Italiaanse Fratelli d'Italia en het Nederlands Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Ook het Spaanse uiterst rechtse Vox, een uitgesproken verdediger van de Spaanse unitaire staat, wil bij de ECR aansluiten.

Geert Bourgeois, een van de drie N-VA-parlementsleden in het Europees Parlement, erkent dat er fundamentele meningsverschillen bestaan met die partijen, maar hij benadrukt dat er ook in de andere fracties gelijkaardige figuren of partijen zitten. "Er zijn inderdaad heel wat verschilpunten, maar die vind je evenzeer bij de andere fracties", aldus Bourgeois. "In elke fractie heb je wel die zatte nonkel waar je een beetje de andere kant opkijkt. Het is geen fractie waar we alleen met toffe vrienden samen zitten".

Plan B

De N-VA'er moet wel bekennen dat het verlengd verblijf in de ECR-fractie eigenlijk een plan B was. Bourgeois heeft wekenlang geprobeerd een eigen fractie op de been te brengen, maar dat is volgens hem "op een zucht na mislukt". Voor een Europese fractie zijn minstens 25 leden nodig uit minstens 7 EU-landen. "Ik heb dat in mijn jeugdige overmoed geprobeerd, maar dat is een aartsmoeilijke opdracht gebleken en we zijn er op een zucht na niet geraakt".