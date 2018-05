Bourgeois:"Vaksbondsprotest is voorbarig, maar ik begrijp de ongerustheid over het pensioenbedrag" ADN

16 mei 2018

16u55

Bron: Belga 0 Het protest van de vakbonden vandaag tegen de pensioenplannen van de regering is "voorbarig", er is immers nog niets beslist. Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). De minister-president begrijpt wel de ongerustheid van de mensen over het pensioenbedrag. "Wat niet kan, is dat mensen langer zullen werken voor minder pensioen. Daar geef ik de mensen die ongerust zijn gelijk."

"Minister Bacquelaine heeft nog niets beslist. Er is nog geen concreet voorstel. Betogingen zijn voorbarig. Maar we zullen nu eenmaal moeten aanvaarden om met zijn allen iets langer te werken", aldus Bourgeois vanuit Vietnam, waar hij een economische missie leidt.

Wel trekt Bourgeois een streep in het zand als het gaat over het pensioenbedrag. "Het kan niet zijn dat je op het einde van de rit langer moet werken maar minder verdient. Dat kan niet voor mij. Daar geef ik de mensen die ongerust zijn gelijk. Ik ben heel duidelijk. Als er plannen zouden voortvloeien waarbij je met langer werken minder pensioen hebt, dan zeg ik neen."

Zware beroepen

Vandaag kwamen tienduizenden mensen op straat tegen de regeringsplannen rond de pensioenen. Een heikel punt zijn de zware beroepen. Maar Bourgeois is alvast geen voorstander van de term zwaar beroep. "Ik spreek liever over zware taken. Bij elk beroep komt er stress aan te pas. Maar dat betekent niet dat je in een situatie zit waar je niet meer kunt werken", aldus Bourgeois. "Ploegarbeid bij nacht doen op bepaalde leeftijd wordt echt zwaar. Overdag in twee ploegen is dat helemaal iets anders."

Generiek een beroep als zwaar uitroepen, vindt hij dan ook geen goed idee. "Op den duur heeft iedereen een zwaar beroep. We moeten elkaar niets aanpraten", stelt hij. Wat hij wel een zware taak vindt vanaf een bepaalde leeftijd, is die van kleuteronderwijzeres. "Die moeten elke dag letterlijk kinderen bepamperen en optillen, daar moeten we inderdaad het gesprek over voeren."

Als we het hebben over langer werken, hebben ook de bedrijven hun verantwoordelijkheid, stelt Bourgeois. "Een werkgever moet meer doen dan werk geven, je moet ook mensen stimuleren en kansen geven om levenslang te leren."