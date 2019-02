Bourgeois: "Uitspraken Schauvliege ongelukkig, goed dat ze zich verontschuldigd heeft” jv

Bron: belga 0 "De uitspraken van minister Schauvliege over de klimaatbetogingen en de Staatsveiligheid waren ongelukkig, het is goed dat de minister zich hiervoor verontschuldigd heeft." Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in een reactie op de uitspraken van Vlaams minister Schauvliege over de klimaatbetogingen.

CD&V-minister Schauvliege staat sinds gisteravond in het oog van de storm naar aanleiding van een aantal uitspraken die ze gedaan heeft over de klimaatmarsen en de spijbelacties op donderdag. Zo zei ze dat protesten deels opgezet zijn en dat er sprake is van wraakacties van natuurorganisaties. Ze verwees in haar uitspraken ook naar de Staatsveiligheid. Maar dinsdag trok ze die uitspraak over de Staatsveiligheid in en moest ze toegeven dat ze geen contact heeft gehad met de Staatsveiligheid.

Bourgeois bestempelt de uitspraken van Schauvliege als "ongelukkig", maar vindt het wel goed dat ze zich heeft verontschuldigd. Verder betreurt Bourgeois dat Schauvliege "de indruk gewekt heeft dat de landbouw zich niet zou moeten engageren". Hij roept haar dan ook op "om de komende maanden met concrete beleidsmaatregelen te bewijzen dat die indruk verkeerd is".

Bourgeois herhaalt aan de klimaatbetogers wat hij afgelopen week in het Vlaamse halfrond zei: "De deelnemers aan de klimaatbetogingen, jong en oud, manifesteren uit idealisme en bezorgdheid. Zoals ik namens de regering in het parlement verklaard heb: hun zorg is onze zorg. Met ons regeringsbeleid willen we tonen dat we die bezorgdheid ernstig nemen. Wij staan open voor alle voorstellen in het kader van het openbaar onderzoek van ons Vlaams Energie- en Klimaatplan en zullen de dialoog verder voeren.”