Bourgeois trekt noodhulp uit voor Rohingyakinderen en voor Ebola-uitbraak in Congo

28 augustus 2018

15u34

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Buitenlands Beleid, trekt 300.000 euro noodhulp uit voor twee actuele crisissen. 150.000 euro gaat naar de Rohingyakinderen die in vluchtelingenkampen in Bangladesh zitten en 150.000 euro naar de bestrijding van de Ebola-uitbraak in Congo.

In antwoord op de oproep van Unicef om fondsen te werven voor de Rohingyakinderen die gevlucht van Myanmar naar Bangladesh maakt de Vlaamse regering 150.000 euro vrij.

Minister-president Geert Bourgeois: "Unicef en zijn partners verstrekken onderwijs voor bijna 140.000 kinderen en dat in 1.200 leercentra. De plotselinge instroom van vele tienduizenden kinderen is voor hen een grote uitdaging. Vlaanderen wil Unicef en de Rohinyakinderen in vluchtelingenkampen hierin ondersteunen en een verloren generatie helpen voorkomen. Zonder degelijk onderwijs hebben de kinderen niet de kennis en vaardigheden om een toekomst op te bouwen."

Daarnaast wordt 150.000 euro noodhulp vrijgemaakt voor de bestrijding van de Ebola-uitbraak in Congo. Het geld gaat naar het actieplan van de Internationale Federatie van het Rode Kruis (IFRC). "Met deze tweede Ebola-uitbraak op drie maanden tijd is capaciteitsversterking van het Rode Kruis Congo absoluut noodzakelijk", aldus Bourgeois.