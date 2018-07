Bourgeois tevreden over onderhandelingen brexit: "Britse regering schuift op in richting van handelsvriendelijke brexit" bvb

08 juli 2018

18u20

Bron: Belga 0 Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is tevreden dat de Britse regering meer duidelijkheid verschaft over de manier waarop ze de Brits-Europese relaties na de brexit ziet. Dat zegt hij vandaag in een persbericht. Vrijdagavond nam de regering van premier Theresa May na een hele dag vergaderen een gezamenlijk standpunt in, en Bourgeois vindt het een goede zaak dat "de Britse positie opschuift in de richting van de handelsvriendelijke brexit die de Vlaamse regering voor ogen heeft".

Londen stelt een vrijhandelszone met de Europese Unie voor met gemeenschappelijke regels voor industriële goederen en landbouwproducten. Voor de belangrijke dienstensector in het Verenigd Koninkrijk, waaronder financiële dienstverlening, komt er een andere regeling, met grotere "flexibiliteit". Er is ook sprake van een "gezamenlijk douaneterritorium"; een "mobiliteitskader" moet het vrij verkeer van personen vervangen.

Morgen stelt May het standpunt van de Britse regering officieel voor in een 'white paper' die ze aan de EU-onderhandelaars zal overmaken. Ook Geert Bourgeois zal het document naar eigen zeggen aandachtig doornemen. "Het is belangrijk dat de voorstellen ook duurzaam, eenduidig interpreteerbaar en praktisch werkbaar zijn voor onze bedrijven en havens", zegt hij vandaag. "Omslachtige procedures en zware handelsbelemmeringen zijn het laatste wat we willen, niet alleen voor onze Vlaamse havens, maar voor het hele Vlaamse economische weefsel, dat leeft van de export. Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde handelspartner."

De EU en het Verenigd Koninkrijk moeten hun dialoog constructief en versneld verderzetten, zegt Bourgeois. "We moeten absoluut vermijden dat we in een 'no deal'-situatie verzeild geraken. Geen akkoord bereiken en dus een 'hard brexit' is voor Vlaanderen geen optie. No deal is a bad deal."