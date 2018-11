Bourgeois roept Vlaamse diplomaat in Madrid terug na rel rond uitspraken Jan Peumans (N-VA) KVDS KV

15 november 2018

16u10

Bron: Belga 0 Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft beslist om de Vlaamse algemeen afgevaardigde in Madrid terug te roepen. De Spaanse regering had op 16 oktober het diplomatieke statuut van die afgevaardigde ingetrokken, vanwege uitspraken van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) over de Catalaanse kwestie.

Spanje verbrak de diplomatieke banden met Vlaanderen vanwege “voortdurende beledigingen” van de Vlaamse parlementsvoorzitter, die verschillende keren het opsluiten van Catalaanse separatistische politici veroordeelde. De Spaanse regering doelde concreet op de brief van Peumans aan de voormalige voorzitster van het Catalaanse parlement Carme Forcadell en op een speech die hij hield bij de opening van een fototentoonstelling. In die toespraak, in aanwezigheid van voormalig Catalaans minister-president Carles Puigdemont, maakte Peumans een referentie aan Bosnië.

Op 16 oktober liet de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken weten dat de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Madrid, André Hebbelinck, zijn diplomatiek statuut kwijt is. Zonder dat statuut kan de afgevaardigde zijn taak niet naar behoren uitvoeren, zegt Bourgeois nu. Daarom wordt hij teruggehaald. Volgende zomer zou Hebbelinck sowieso Vlaams algemeen afgevaardigde in Londen worden. Tot die tijd krijgt hij een bijzondere opdracht op het departement in Brussel.

De Vlaamse diplomatieke post in Madrid wordt evenwel niet gesloten. De Vlaamse regering is bereid opnieuw een diplomaat naar Madrid te sturen zodra hij opnieuw op de diplomatieke lijst wordt ingeschreven. “Tijdens die overgangsperiode zullen de relaties tussen de Vlaamse overheid en de overheden van Spanje, Catalonië en Baskenland vanuit Brussel worden gecoördineerd”, meldt Bourgeois.