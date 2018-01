Bourgeois: "Bart De Wever zou prima minister-president van Vlaanderen zijn. En ik zal hem niet tegenhouden" EB

20 januari 2018

08u01

Bron: Belga 0 Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stopt met lokale politiek. Dat zegt hij in De Standaard. Zijn ambitie om een grote rol te spelen in de nationale politiek geeft hij niet op, al stelt hij dat Bart De Wever "een uitstekende minister-president van Vlaanderen" zou zijn.

Bourgeois zat 42 jaar lang in de gemeenteraad van Izegem. Maar nu vindt hij zijn lokaal mandaat niet meer te combineren met zijn job als minister-president. "Je kunt je niet honderd procent geven voor de Vlaamse regering én in je thuisstad. Ik zit in Izegem de gemeenteraad voor, maar was niet zo vaak aanwezig als ik zou willen."

Zijn afscheid van de lokale politiek betekent echter niet dat hij nationaal stopt in 2019, al profileert hij zich niet als kandidaat-minister-president. "Laat eerst de gemeenteraadsverkiezingen passeren, dan zien we wel wie waarvoor gaat. Ik wil niet terechtkomen in een opbod met collega's."

Moest zijn partijvoorzitter Bart De Wever interesse hebben in de functie van minister-president, zou Bourgeois hem niets in de weg leggen. "Bart zou een uitstekende minister-president van Vlaanderen zijn. Ik lig absoluut niet met hem in de weegschaal", aldus Bourgeois. "Als Bart de ambitie heeft om minister-president te worden, zal niemand hem tegenhouden, zeker ik niet. Integendeel, ik zal het toejuichen. Maar als Bart opnieuw burgemeester van Antwerpen wordt, zal hij een halfjaar later niet ook nog eens minister-president van Vlaanderen willen worden. En het is zijn ambitie om burgemeester van Antwerpen te blijven."