Bourgeois: “Procedure gouverneur Oost-Vlaanderen stoppen kan niet” Sp.a wil Vlaams Parlement kandidaat-gouverneurs laten rangschikken om politiek getouwtrek te vermijden kg TT

07 november 2018

14u29

Bron: Belga 1 De procedure voor het aanduiden van een nieuwe provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen is volledig “volgens het boekje” verlopen en kan ook niet zomaar stopgezet worden. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois in het Vlaams Parlement gezegd. Bourgeois hoopt dat de gemoederen over het gouverneursdossier nu wat kunnen bedaren en dat zijn regering alsnog tot een akkoord kan komen. Opvallend: coalitiepartner Open Vld kwam niet tussen in het debat.

Er is de voorbije dagen ophef ontstaan rond de manier waarop de Vlaamse regering de opvolging van Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers heeft aangepakt. Om afstand te nemen van de oude cultuur van politieke benoeming, had de regering vooraf bewust geopteerd voor een objectieve procedure met de hulp van een onafhankelijk selectiebureau. Maar de zoektocht naar een nieuwe gouverneur draaide uit op een weinig fraai schouwspel.

Coalitiepartners N-VA en Open Vld stonden lijnrecht tegenover elkaar over wie nu eigenlijk als meest geschikte kandidaat uit de procedure was gekomen. Open Vld nam daarbij ook de procedure zelf onder vuur. En als klap op de vuurpijl trok de liberale kandidate Carina Van Cauter zich gisteren plots terug uit de procedure.

“Volledig volgens het boekje”

Hoe moet het nu verder? Moet de procedure opnieuw worden gedaan en wanneer krijgt Oost-Vlaanderen een nieuwe gouverneur? Die vragen kreeg minister-president Geert Bourgeois in het Vlaams Parlement voor de voeten geworpen. Bourgeois zegt dat het is uitgesloten dat de procedure wordt stopgezet. Volgens hem is de afgesproken procedure volledig “volgens het boekje” gevolgd en kan ze ook niet zomaar stopgezet worden. Dat kan alleen als de Vlaamse regering vaststelt dat geen enkele kandidaat geschikt zou zijn. En dat is volgens Bourgeois niet het geval.

“Maar spreekt u namens de hele regering, ook namens coalitiepartner Open Vld die de procedure openlijk onder vuur heeft genomen?”, zo wilde Groen-fractieleider Björn Rzoska weten. “Ik spreek namens de hele regering”, antwoordde Bourgeois. “Ik ben niet verantwoordelijk voor wat sommigen buiten de regering zeggen”, klonk het nog, doelend op de forse uitspraken van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten gisteren. Die had gezegd dat als Van Cauter geen gouverneur werd, er ook geen gouverneur zou komen.

“Gemoederen bedaren”

De Vlaamse regeringsleider hoopt nu dat het stof wat kan gaan liggen en dat er toch een akkoord uit de bus kan komen. “Ik hoop dat na alle heisa en discussie de gemoederen kunnen bedaren en dat we hier uit kunnen geraken”, aldus Bourgeois.

Coalitiepartner Open Vld bleef volledig stil tijdens het hele gouverneursdebat. Dat terwijl de Vlaamse liberalen de voorbije dagen toch forse uitspraken hebben gedaan over het gouverneursdossier. Groen-fractieleider Rzoska nam die stilte op liberale banken op de korrel. “Het is onvoorstelbaar dat jullie buiten toeteren langs alle kanten, maar dat jullie hier, waar het debat moet gevoerd worden, onder de banken kruipen. Dit parlement verdient beter”, aldus Rzoska.

Sp.a: “Laat parlement rangschikking maken”

Oppositiepartij sp.a stelt ondertussen voor om de benoemingsprocedure van provinciegouverneurs bij te sturen, om in de toekomst te vermijden dat de benoeming in de soep draait. Nadat een selectiebureau een lijst van geschikte kandidaten heeft opgesteld, zou het parlement die kandidaten moeten horen en een rangschikking opmaken, waarna de regering de meest geschikte kandidaat kan benoemen. Dat staat in een voorstel van resolutie die Joris Vandenbroucke en Kurt De Loor vandaag aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement willen toevoegen.

Een aantal zaken blijft wel gelijk. Zo blijft het de rol van de regering om de functie vacant te verklaren en een functieprofiel op te stellen. Uit de kandidaten moet een onafhankelijk bureau dan een selectie van "geschikte kandidaten" maken en niet overhandigen aan de regering, maar aan het Vlaams Parlement.



Een commissie van dat parlement zal dan de kandidaten horen en "in consensus een rangschikking opmaken", legt Joris Vandenbroucke uit. Het is dan aan de regering om "de meest geschikte kandidaat te benoemen".

“100 procent transparantie”

Vandenbroucke: "Door de volgorde om te draaien en het Vlaams Parlement na hoorzittingen in consensus een rangschikking te laten opstellen van de door het selectiebureau opgelijste geschikte kandidaten én de regering niet de mogelijkheid te geven daarvan af te wijken, garanderen we 100 procent transparantie, reële inbreng door het parlement en dwingen we iedereen uit de partijpolitieke logica te stappen om te komen tot de meest geschikte kandidaat met een breed draagvlak dat per definitie alle partijgrenzen overstijgt.”

Sp.a vindt trouwens dat de procedure voor de benoeming van de opvolger van Jan Briers moet worden overgedaan en dat daarvoor dan meteen gebruik moet gemaakt worden van door haar voorgestelde nieuwe procedure.