Bourgeois noemt uitspraken van Tommelein "niet gepast" jv

14u02

Bron: belga 1 BELGA Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is duidelijk 'not amused' met enkele uitspraken die viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld) heeft gedaan in De Zondag. Tommelein zei daar dat hij "stomverbaasd" is dat de N-VA zich in het debat over de kerncentrales "laat leiden door lobbygroepen". In een gesprek met VTM Nieuws stelt Bourgeois dat hij het "volstrekt oneens" is met die uitspraak. Hij noemt ze ook "niet gepast". Bourgeois wil niet dat het "federale gekibbel" zou ingevoerd worden in zijn Vlaamse regering.

In De Zondag is Vlaams energieminister Bart Tommelein niet mals voor coalitiepartner N-VA. Die partij wil enkele kerncentrales langer open houden. "Ik ben stomverbaasd dat de grootste regeringspartij zich zo laat leiden door de grote lobbygroepen. Voor N-VA weegt de stem van Frankrijk (waar kerncentrale-uitbater Engie gevestigd is, nvdr.) zwaarder door dan de sense of urgency'", aldus Tommelein.

Die kritiek is niet naar de zin van regeringsleider Geert Bourgeois. Hij noemt de uithaal van Tommelein "niet gepast". "Ik heb hem gecontacteerd en laten weten dat dit niet gepast is", aldus Bourgeois. Bourgeois meent ook dat het debat intern moet gevoerd worden en wil niet dat de 'ziekte' van het "federale gekibbel" overwaait naar zijn Vlaamse regering.

"We moeten zware discussies intern oplossen. Ik vind dat we verder moeten regeren tot de laatste dag. Ik weet dat er kieskoorts is, maar we moeten die buiten de regering kunnen houden", aldus Bourgeois.