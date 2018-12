Bourgeois niet happig op gesprek met premier over VN-migratiepact: “Zie het nut niet” kg

03 december 2018

20u42

Bron: Belga 2 Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil gerust met premier Charles Michel spreken over het VN-migratiepact, maar "ziet er het nut niet van in". Dat zegt hij aan Belga. "De bezorgdheden die over dit pact bestaan, hebben enkel en alleen betrekking op louter federale bevoegdheden. Daarover kan ik mij als Vlaams minister-president niet uitspreken.”

Premier Charles Michel probeerde vandaag een uitweg te zoeken uit de impasse over het VN-migratiepact. MR, Open Vld en CD&V willen dat de regering de tekst volgende week gaat goedkeuren in Marrakech, N-VA is tegen. De premier riep zijn belangrijkste ministers vanmiddag samen voor overleg, en verklaarde na afloop ook te zullen samenzitten met de fractieleiders van de meerderheidspartijen en de ministers-presidenten van de deelstaten.



Dat laatste hoeft voor Vlaams minister-president Geert Bourgeois niet per se. Hij wil vermijden dat de brand in de federale regering overslaat op zijn Vlaamse ploeg. "Als de premier mij wil spreken, kan dat uiteraard, ik ben een beleefd mens", zegt hij daarover aan Belga. "Maar ik zie er het nu niet van in, aangezien de bezorgdheden die over dit pact bestaan, enkel en alleen betrekking hebben op louter federale bevoegdheden. Daarover kan ik mij als Vlaams minister-president niet uitspreken.”



Bourgeois herinnert ook aan wat hij een kleine twee weken geleden in het Vlaams parlement al verklaarde: daar waar de doelstellingen van het VN-migratiepact raken aan Vlaamse bevoegdheden, is er geen probleem, klonk het toen.

Morgen opnieuw overleg

De federale meerderheidspartijen werken intussen verder aan een oplossing, klonk het daarstraks na afloop van de Kern bij verschillende vicepremiers. Premier Charles Michel heeft een voorstel op tafel gelegd op basis van de interpretatieve teksten die Nederland en Denemarken hanteren om alsnog met het migratiepact in te stemmen.



Ook in die landen was de laatste weken wrevel ontstaan over het VN-pact. De Kern komt morgenmiddag opnieuw bijeen, volgens MR-vicepremier Didier Reynders zal ook N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken daar bij zijn.