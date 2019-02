Bourgeois na duizenden sms’en naar Joke Schauvliege: “Stalking, dat doe je niet” ADN

06 februari 2019

09u16

Bron: VRT 4 Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is niet te spreken over de massale stroom aan e-mails en sms’en waarmee de opgestapte Vlaamse milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) werd bestookt. “Er is zoiets als het recht op manifesteren, maar ook iets als privacy en grenzen die je niet overschrijdt”, aldus Bourgeois in De Ochtend op Radio 1.

Op de persconferentie waar Schauvliege gisteren haar ontslag indiende, verwees ze naar “de duizenden mails en sms’en” die haar de voorbije week zouden overspoeld hebben. De voormalige minister gebruikte de digitale bestoking als reden voor haar “verbale uitschuiver” over een vermeend complot achter de klimaatprotesten en zogezegde bevestiging van de Staatsveiligheid daarover.

Fatsoen

De daders achter de ‘sms-bom’: burgerbeweging Act For Climate Justice, dat enkele dagen geleden opriep om de klimaatministers in ons land via telefoontjes, sms’en en mails aan te spreken op hun beleid. De gsm-nummers van drie van de vier ministers werden online gezet.



Act For Climate Justice blijft achter de actie staan en vindt niet dat er een grens van fatsoen is overschreden. “Zoveel jaren doen alsof je het klimaat belangrijk vindt, is pas een grens van fatsoen overschrijden”, zei initiatiefnemer Arno Kempynck gisterenavond in De Afspraak. “Dat is veel interessanter dan een discussie over de manier van actievoeren.”

“Mogen dit niet laten gebeuren”

Volgens anderen komt het echter juridisch érg dicht in de buurt van stalking, en dat vindt ook Bourgeois. “Stalking, dat doe je niet”, zo reageerde hij vanmorgen. “Het is belangrijk dat we als maatschappij dit signaal geven, het is ook heel belangrijk dat wij als politici krachtig, heel krachtig, dit signaal geven. We mogen dit niet laten gebeuren. Laat ons duidelijke grenzen stellen. Er is zoiets als het recht op manifesteren, maar ook iets als privacy en grenzen die je niet overschrijdt.”

Als een aantal mensen vindt dat ze politici moet beginnen stalken, dat is erover. Ik neem aan dat het overgrote deel van de betogers het daar mee eens is

Of Schauvliege en de andere getroffen ministers een klacht zullen indienen? “Ik weet niet of zij dat gaat doen. Het gaat hier om een massale oproep van diverse mensen, ik denk niet dat er gevolg aan zal worden gegeven.”

Volgens Bourgeois zal het incident de geloofwaardigheid van de klimaatactie ook niet onderuit halen. “De meeste mensen komen op straat uit een oprechte bezorgdheid. Maar als een aantal mensen vindt dat ze politici moet beginnen stalken, dat is erover. Ik neem aan dat het overgrote deel van de betogers het daar ook mee eens is. Er is geen kloof tussen burger en politici in dit land, maar laat ons alsjeblieft de grenzen blijven respecteren.”

