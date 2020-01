Bourgeois: "N-VA wil verder praten ondanks zware kritiek Magnette” SPS

29 januari 2020

08u26

Bron: Belga 3 De N-VA wil verder blijven praten en meewerken aan de totstandkoming van een nieuwe federale regering. Dat zegt voormalig Vlaams minister-president en Europees parlementslid Geert Bourgeois. Gisteravond werd de opdracht van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) met een week verlengd, ondanks de onzekerheid over de richting die de regeringsvorming moet uitgaan. Nieuwe verkiezingen noemt Bourgeois "de ultieme remedie".

Na een audiëntie bij de koning die ongeveer vier uur duurde, liet het paleis gisteravond weten dat Coens en Bouchez "enkele elementen verder zullen aftoetsen" en op 4 februari hun eindconclusies zullen voorleggen.

We zullen er alles aan doen om in een coalitieregering zo veel mogelijk van ons programma te realiseren Geert Bourgeois

In een reactie op de onverwachte verlenging van de opdracht van de twee informateurs zegt N-VA-kopstuk Bourgeois dat zijn partij nog verder wil praten, ondanks de hevige kritiek van PS-voorzitter Paul Magnette op de Vlaams-nationalisten. "Dat was geen schot voor, maar wel ín de boeg. Ik betreur de uitspraken van Magnette", zei Bourgeois in De Ochtend op Radio 1.

"De kiezer heeft de kaarten geschud en er zijn formules mogelijk. We hebben een klaar mandaat, en we zijn bereid om onze verantwoordelijkheid op te nemen." Volgens Bourgeois is de N-VA "een heel verantwoordelijke partij" en wil ze er alles aan doen om in een coalitieregering zo veel mogelijk van haar programma te realiseren.

De organisatie van nieuwe verkiezingen noemt Bourgeois "de ultieme remedie" voor de huidige patstelling. "De informateurs vinden het zinvol om hun werk verder te zetten, laten we hen dan ook hun werk doen. Maar als we naar de kiezer gaan, zullen wij dat doen met hele, hele scherpe keuzes. Nu hebben we een mandaat van de kiezer gekregen, laten we daarmee tot het uiterste naar oplossingen zoeken.”

LEES OOK. “Zonder N-VA is politieke zelfmoord”: 71% van CD&V-burgemeesters wil met N-VA in regering

LEES OOK. Onze opinie. We staan dichter bij verkiezingen dan iedereen denkt