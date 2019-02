Bourgeois: "Kan me moeilijk iets slechters voorstellen dan een no deal brexit” ttr

18 februari 2019

19u01

Bron: belga 0 De Britse regering heeft nog steeds de intentie om een ongeordend vertrek uit de Europese Unie op 29 maart te vermijden. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois vandaag geleerd uit een onderhoud met de Britse buitenlandminister Jeremy Hunt. Bourgeois hoopt alvast dat er nog een akkoord uit de bus komt. "Ik kan me moeilijk iets slechters voorstellen", klonk het.

Bourgeois sprak deze middag een half uur met Hunt. De minister-president ontmoette naar eigen zeggen "een man die de intentie heeft om een no deal te vermijden". Of dat nog zal lukken, blijft voorlopig koffiedik kijken. Nadat het in januari het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie afschoot, eist het Britse parlement een heropening van het akkoord en een alternatief voor de zogenaamde backstop die de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden. Van een heropening van het akkoord wil de EU echter niet weten.

Voorbereiding

Premier Charles Michel zei vorige week dat hij een "no deal" verkiest boven een "bad deal". "Een no deal is het allerslechtst voor ons", zo reageerde Bourgeois vandaag. "Dan heb je geen enkel akkoord. Dan wordt het Verenigd Koninkrijk een compleet derde land, zit je onder regels van de Wereldhandelsorganisatie, met hoge invoertarieven. De rechten van de mensen van het vasteland die daar werken, en van de Britten die hier werken, zijn niet geregeld. Er is geen samenwerking meer op vlak van onderzoek en ontwikkeling, universiteiten, Erasmusprogramma's enzovoort. Ik kan me moeilijk iets slechters voorstellen dan een no deal."

Bourgeois stelde vast dat ook een meerderheid van het Britse parlement heeft aangegeven dat ze een ongeordend vertrek absoluut wil vermijden. Desalniettemin is ook Vlaanderen zich aan het voorbereiden op alle mogelijke scenario's, besloot de minister-president.

