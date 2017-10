Bourgeois is jaloers op de Catalanen: "Vlamingen zouden ook best wat trotser mogen zijn op hun identiteit" 08u50

Bron: Belga 20 Photo News "Ik ben jaloers op de Catalanen", zo zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois in De Ochtend op Radio 1. Bourgeois verwijst dan vooral naar het feit dat de trots op de Catalaanse identiteit zo breed gedragen wordt, van links tot rechts en van de sportwereld tot de culturele wereld en de vakbonden. "Vlamingen zouden ook best wat trotser mogen zijn op hun identiteit", aldus Bourgeois.

Bourgeois herhaalde in De Ochtend zijn oproep tot dialoog. Maar volgens hem heeft Madrid nog niet duidelijk laten verstaan dat ze die dialoog wil aangaan. "Ik hoop dat alle partijen aan tafel gaan zitten. Lukt dat niet, dan moet er bemiddeling komen", aldus Bourgeois.



De Vlaamse regeringsleider is niet te spreken over het geweld dat zondag is gebruikt tijdens het referendum. Hij betreurt ook dat de Europese Unie dat geweld nog niet duidelijk heeft veroordeeld.