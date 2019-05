Bourgeois geïsoleerd in debat over Vlaamse klimaatambities: “Waarom remt u die keer op keer af?” ADN

22 mei 2019

12u01

Bron: Belga 0 Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft vandaag in het Vlaams Parlement forse kritiek gekregen op zijn afwijzende houding tegenover de opgeschroefde Europese klimaatambitie van premier Charles Michel. Ook coalitiepartners Open Vld en CD&V namen Bourgeois op de korrel. Bourgeois zelf counterde de kritiek. Volgens hem is het Vlaamse klimaatbeleid wel degelijk "ambitieus" en trekt Vlaanderen op Europees niveau "mee aan de kar".

Twee weken geleden schaarde premier Charles Michel zich samen met acht andere collega's achter een aangescherpte klimaatambitie om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken. Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageerde toen meteen 'not amused', al was het maar omdat die scherpere ambitie niet was overlegd met de deelstaten.

“Geen excuus”

Volgens Groen-fractieleider Bjorn Rzoska een nieuw bewijs dat Vlaanderen "op de rem staat" als het gaat om een ambitieuzer klimaatbeleid. “Waarom remt u die ambitie keer op keer af?", vroeg Rzoska in het Vlaams Parlement.



Opvallend: ook meerderheidspartijen Open Vld en CD&V sloten zich gretig aan bij die kritiek. "Dit parlement heeft u (Bourgeois, red.) in een klimaatresolutie het mandaat gegeven om een voortrekkersrol te spelen op Europees vlak. Dat u niet gecontacteerd bent, is geen excuus om geen gevolg te geven aan die vraag om een voortrekkersrol te spelen", aldus Robrecht Bothuyne (CD&V). Ook Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) heeft zich naar eigen zeggen geërgerd aan het "welles-nietesspelletje" tussen Bourgeois en Michel. "Het is een staalharde wetmatigheid dat als we in 2050 niet klimaatneutraal zijn de kosten niet te overzien zullen zijn".

Klimaatneutraliteit zou betekenen dat je in Vlaanderen 2,3 miljoen woningen moet afbreken. Ik heb van niemand gehoord hoe men dat gaat betalen Geert Bourgeois

“Ongedekte cheque”

Bourgeois leek niet onder de indruk van de kritiek. Hij blijft erbij dat Michel de verhoogde klimaatambitie had moeten overleggen met de deelstaten. Bourgeois erkent wel dat er een aantal positieve zaken in de goedgekeurde tekst staan, maar hij blijft bedenkingen hebben bij de ambitie van volledige klimaatneutraliteit tegen 2050.

"Klimaatneutraliteit oogt en klinkt goed, maar ik ga niet zomaar mijn handtekening zetten onder een ongedekte cheque. Klimaatneutraliteit zou betekenen dat je in Vlaanderen 2,3 miljoen woningen moet afbreken. 10 procent van de woningen kan je klimaatneutraal maken, de overige 90 procent niet. Ik heb van niemand gehoord hoe men dat gaat betalen", aldus Bourgeois.